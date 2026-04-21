【サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort】 開催期間：7月2日～9月14日 【東京ディズニーリゾート：夏期限定パスポート3種】 販売期間：7月1日～9月14日

東京ディズニーリゾートは、7月1日より9月14日までの期間、3種類の新たなパークチケットを販売する。

今回の新たなパークチケットは、7月2日より開催のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」に合わせたもの。同イベントでは、多数のアトラクションが“びしょ濡れ”バージョンになって登場するほか、Mrs. GREEN APPLE とコラボレーションしたグッズやメニューなども展開。さらに、ディズニーホテルのスペシャルメニューやナイトプールなど夏を満喫するプログラムも実施される。

新たなパークチケットは、通常休日の午後3時から入園できる「アーリーイブニングパスポート」と平日の午後5時から入園できる「ウィークナイトパスポート」を、休日平日にかかわらず毎日利用可能にそれぞれ変更した「アフター3 サマーパスポート」、「アフター5 サマーパスポート」の2種。加えて、朝からパークを楽しみつつ午前11時以降は2つのパークを自由に行き来できる「1 デーパークホッパーパスポート（期間限定）」も用意されている。

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