京都・南丹市で安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、結希さんの父親、安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された。逮捕された安達容疑者とはどのような人物だったのか。

【映像】ビラを配る安達容疑者（37）の様子

安達容疑者の小中高校時代の同級生は「すごくおとなしくて、活発というか普通の小学生、中学生でした。サッカー部で生徒会長。勉強もスポーツも普通に頑張ってたという印象がある」「（Q.友達は多かったか？）『彼を嫌い』っていう人はいなかった気はします」と証言する。

小中学校時代はサッカー部で生徒会長。大人しく、真面目で優しい子だったという印象が多い。一方、亡くなった結希さんとは実の親子ではなく、結希さんの母親とは高校卒業後から働いている工場で知り合い、交際に発展したという。しかし、2人を知る知人によれば「同僚たちは『交際はやめておけ』と助言した。2人の仲の良さは社内でも有名でした」と明かす。

およそ1年前まで南丹市内の小学校に近いアパートで暮らしていたという結希さんと母親。そのアパートで度々目撃されていたのが安達容疑者だ。しかし、アパートが火事になり、引っ越していったという。

「煙が充満して、結構何軒かダメにはなった。（Q.出火の原因がわからない？）はい」（アパートの大家さん）

実はこのアパートは結希さんの遺体が見つかった場所からおよそ1.5キロの距離。土地勘があったのだろうか。結希さんの知人によると、去年12月ごろに母親と安達容疑者は再婚したという。

ABEMA的ニュースショー取材スタッフも安達容疑者と接触していた。行方不明直後、取材中だったディレクターが捜索している父親らしき男性に声をかけると…「『取材は迷惑なのでやめてほしい』と怒鳴られた…」（ディレクターの証言）

捜索にあたった消防団関係者に取材すると「捜索に参加した際、母親は終始泣いてましたが父親は平然とどこか他人事のような印象で消防団の間でも違和感があった」と明かす。

親子の間にいったい何があったのか。現時点では共犯者についての話はしていないという安達容疑者。10日間の勾留が認められ、本格的な取り調べが行われる。不可解な謎の数々は解明されるのだろうか。

（『ABEMA的ニュースショー』より）