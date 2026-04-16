申請理由が「私用の為」はダメだから！上司から有給申請を突き返される？一般常識が通用しない謎ルール【作者に聞く】
【漫画】本作を読む
ブログ「ぷく子OLとイッヌの日常」で、仕事現場のリアルを描くぷく子(@pukukoOL)さん。現役のWebデザイナーでありながら、さまざまな職歴を持つ彼女がつづるお仕事漫画は、「こんなことってある!?」とツッコミたくなるエピソードの連続だ。なかでも、新入社員のときに直面した『有給休暇の申請理由』にまつわる出来事が大きな反響を呼んでいる。
ぷく子さんが新入社員として初めて就職した会社でのことだ。事前に上司へ相談したうえで、万全を期して有給休暇の申請書を提出した。しかし、書類を見た上司は「なにこれ」と絶句し、あろうことか申請書を突き返してきたのだ。
不備があったのかと動揺するぷく子さんに対し、上司が放ったのは「申請理由が『私用のため』はダメだから」という驚きの言葉だった。一般的に広く使われる「私用」や「私事都合」という理由を認めない、その会社独自の謎ルールとは一体何だったのか。納得がいかないなか、彼女は有給を勝ち取るために申請理由の書き直しを余儀なくされる。
■実話ゆえの説得力と現代に問う権利のあり方
これらのエピソードについて、ぷく子さんは「嘘みたいなんですが、実話です」と明かす。当時は日々の仕事をこなすことに精いっぱいで書き留める余裕もなかったが、描き進めるうちに当時の記憶が鮮明によみがえってきたという。法律上、有給休暇は労働者の権利であり、理由を詳細に伝える必要はない。会社が「事業の正常な運営を妨げる」と判断したときに時季変更権を行使できるのみである。
しかし、現実に「具体的な理由」を求める会社は少なくない。ぷく子さんの漫画には、ほかにも強烈な実在人物「迷惑系OL・マッサン」が登場するシリーズなど、理不尽な環境を笑いへと昇華させた作品が揃っている。あり得ない言動を繰り返す人々との日々は、読者に驚きを与えるとともに、働く環境について改めて考えるきっかけを与えてくれる。
画像提供：ぷく子(@pukukoOL)
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