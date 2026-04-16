レッドソックス―ツインズ

米大リーグで、今季からABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）が導入された。14日（日本時間15日）に行われたレッドソックス―ツインズ戦では、打者が明らかなストライクをABSを用いてチャレンジ。米識者がこの“無駄遣い”を取り上げると、日本のファンからも「これは恥ずかしい」などの声が上がっている。

5点を追うレッドソックスは6回1死から吉田正尚外野手が左前打で出塁。続くモナステリオは、カウント2-2からの4球目のスライダーを見送った。ゾーンほぼ真ん中の投球に審判もストライク判定を下したが、モナステリオはヘルメットの縁を触ってチャレンジを要求。案の定判定は覆らず、三振に倒れた。

「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏が「疑いようのないチャレンジだ」として、動画でこのシーンを取り上げるとX上の日本ファンからも反応が相次いでいる。

「思いっきりストライク メガネが曇ってたのか」

「ガッツリとストライクで草」

「あれをチャレンジするところが今のレッドソックスの状態を表してるね」

「捕手のフレーミングで変に感じたんかな」

「ABSほんと面白い。MLBが倍楽しくなった」

「これたぶん狙ってやっただろ捕手 賢い」

「こいつのせいでみんなの権利が減るのはしんどいで」

「これは恥ずかしい」

「こんなケースもあるんだね」

試合は0-6でレッドソックスが敗れた。吉田は4打数2安打だった。



（THE ANSWER編集部）