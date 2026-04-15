登場の瞬間、会場がどよめいた。

【もっと読む】りくりゅう、木原龍一はリンク内外で三浦璃来を持ち上げていた

13日、木下グループの入社式に同社所属のミラノ五輪フィギュアスケート金メダリスト、三浦璃来（24）、木原龍一（33）の「りくりゅう」ペアがサプライズで登場した。式典はスケートリンク上で開催。「りくりゅう」がミラノのフリー演目「グラディエーター」の一部を披露すると、新入社員から歓声が上がった。

新入社員へエールを送る場面では、三浦が用意したコメントを途中でド忘れ。木原は「2人でコメントを練習して呪文のように唱え続けていた。璃来ちゃんは緊急用でメモを書いていたんですけど、途中で飛んじゃったらしくて」と説明。三浦が「頭が真っ白になっちゃって」と笑うなど、“夫婦漫才”は健在だった。

「りくりゅう」のミラノ五輪の金メダルを受け、木下グループの木下直哉社長からポケットマネーの報奨金1人2000万円ずつをゲット。当時、三浦は高額な数字に「えっ……」と絶句していた。東京五輪で卓球の水谷隼が伊藤美誠と混合ダブルスの金メダルを獲得した際も同額をもらっている。

浅田真央さんもサプライズ登場

水谷は「ニュースにはなりませんが年間で2000万円の何十倍も日々の練習代、コーチ代、トレーナー代、食費、家賃、遠征費など負担していただいてます」とSNSに投稿。会社からの支援に感謝していた。

なぜこんなにもアスリートへの支援が手厚いのか。木下グループは代表されるハウスメーカーだけでなく、介護、保育、映画、芸能など多くの事業を手掛ける。関連会社は25社にのぼり、多岐にわたるジャンルのノウハウを生かして所属社員やアスリートをサポートしている。

この日の入社式には浅田真央さん（35）もサプライズ登場。会場となった「MAO RINK」でスケートスクール「木下MAOアカデミー」を開講しており、これも木下グループが運営に携わっている。

他にも、ミラノ五輪女子シングル4位で世界選手権銀の千葉百音や世界ジュニア選手権で史上初の4連覇を果たした島田麻央も参加。有望株がズラリと揃う。

アスリートにとって、競技を続けるうえで企業からの手厚いサポートは不可欠。今後も木下グループにはアスリートが殺到しそうだ。

◇ ◇ ◇

日本中を沸かせた「りくりゅうペア」の金メダル獲得。快挙の裏には、ペア結成当初からリンク内外を問わずに行われていた木原の献身があったという。いったい何が２人を頂点へと押し上げたのか。その意外な関係性とは──。●関連記事 【もっと読む】りくりゅう、木原龍一はリンク内外で三浦璃来を持ち上げていた では、それらについて詳しく報じている。