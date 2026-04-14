昨年末に乳がんと診断され、手術を受けたと公表した演歌歌手・石原詢子(58)が14日、自身のインスタグラムを更新。15日に開催されるコンサートで仕事復帰を果たすことを報告した。

石原は「東京駅から富山駅へ 久しぶりの雑踏。人をかき分けて歩くのに少々『ハァハァ』と言いつつも、心は躍っています」とし、コンサート出演のために富山県に向かっていることを報告。

仕事復帰について「『まだ早い！』『まだ無理なのでは？』など心配してくださる方もいらっしゃいますが、先生とも相談し了解を得ての仕事復帰です」とし、「正直、不安はあります。気力はあっても体力はかなり落ちてます。筋力が落ちてるって言うことは声帯の筋肉も痩せてきてると・・。でも、何か始めないと私の気持ちまで下がっちゃう‥そうモチベーションを上げていこう！と思い切って明日 明後日の『夢コンサート』に焦点を合わせて過ごしてきました」と説明した。

石原の所属事務所は今年2月、石原が昨年末に乳がんと診断されていたと明かし、「早期発見により初期段階ではありましたが担当医と相談し、無事に手術を済ませております」と説明。2月後半から化学治療を行い、医師と相談の上、体調を見ながら仕事を続けるとしていた。