ラミレスの妻･美保、三男入園報告「怒涛の２週間でしたん！」
元横浜DeNAベイスターズの監督のアレックス・ラミレスの妻・美保さんが11日、オフィシャルブログを更新。子どもたちの入学・入園を報告し、慌ただしい日々を振り返った。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
この日、「怒涛の２週間」と題してブログを更新した美保さん。絵文字を交えながら「怒涛の２週間でしたん！」と切り出し、「入学入園の準備を駆け込みで 無事、入学入園いたしました〜！」と報告。幼稚園の制服姿で笑顔を見せる三男の入園式ショットを公開し、新生活のスタートに安堵した様子をつづった。
「わたちのあんちゃんが〜 もう幼稚園生。まだまだ赤ちゃん扱い笑」と成長を喜びつつも母としての愛情をにじませた。
また、入園準備では「大量の名前付け」に追われたことも明かし、「もっと前から購入しておけば良かった〜ってくらい」と便利グッズに助けられたエピソードも披露。 さらに、長女については「電車通学となりまして ただいまならし練習中」と説明。車移動が中心だった生活から一転し、「私も久しぶりに電車と向き合ってます」と自身の変化にも言及。「しばらくこの生活に慣れるまで大変そうだ〜！」と率直な心境をつづった。
この投稿にファンから「可愛いぃ〜な」「いっぱいお友達作って いっぱい楽しんでね〜」「もう幼稚園生ですか？早い！！」などの声が寄せられている。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
「わたちのあんちゃんが〜 もう幼稚園生。まだまだ赤ちゃん扱い笑」と成長を喜びつつも母としての愛情をにじませた。
また、入園準備では「大量の名前付け」に追われたことも明かし、「もっと前から購入しておけば良かった〜ってくらい」と便利グッズに助けられたエピソードも披露。 さらに、長女については「電車通学となりまして ただいまならし練習中」と説明。車移動が中心だった生活から一転し、「私も久しぶりに電車と向き合ってます」と自身の変化にも言及。「しばらくこの生活に慣れるまで大変そうだ〜！」と率直な心境をつづった。
この投稿にファンから「可愛いぃ〜な」「いっぱいお友達作って いっぱい楽しんでね〜」「もう幼稚園生ですか？早い！！」などの声が寄せられている。