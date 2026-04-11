タレントの伊集院光が１１日放送のテレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想２０２６リアルガチ」に出演。人気芸人へ「マネジャーに、これ以上出るなら、オレは出ない」と共演ＮＧを宣言した。

出川哲朗がＭＣを務め、野球好きの芸能人たちが集まってそれぞれのひいきのチームをプレゼンし、順位予想する毎年恒例となっている番組。ＤｅＮＡファン代表としてオズワルド・伊藤俊介だが、ファン歴が浅くＤｅＮＡに詳しいユーチューバーの意見をカンニングするなど相変わらずのグダグダぶりを見せた。

今季の先発ローテーションを「東克樹→デュプランティエ→小園健太→東克樹→デュプランティエ→藤浪晋太郎」と予想すると、「昭和の野球だよ」「そんなの無理に決まってるだろ」などと案の定、共演者から総ツッコミ。出川も「これは炎上物件ですね」とあきれた。

ここで伊集院が「オレ去年のプロ野球で一番悔しかったのは…」と真顔で切り出すと、「僕セ・リーグで中日好きだから。藤浪のあの試合がなかったら、中日、ＣＳまでは行ってたと思う」と藤浪の死球を警戒して中日が全員左打者を起用した試合を持ち出した。

「中日のやり方も問題あるけど、バッターを全員左バッターにするみたいのを、やらせるようなピッチャーを１軍に入れた上に、ローテーションに予想してるなんて…」と伊藤にバッサリ切り捨てた。

伊藤は「伊集院さんにこんなことを言う日が来るとは思わなかったですけど…。あなたに藤浪の何が分かるんですか？」と挑発したが、これに伊集院がブチッ。「じゃあ、じゃあ、お前に野球の何がわかるんだ！」と一喝した。

続けて「オレ、マネジャーに、これ以上伊藤が出るなら、オレは出ないって言った。ホントだよ。ホントだよ」と共演ＮＧを伝えたことを告白。伊藤は「やめてください！違う、違うんですよ。伊集院さん、本当に詳しくなりたくて、マジでＹｏｕＴｕｂｅとか見始めたんですよ…」と慌てて釈明したが、さすがに出川も「散々かばってきたけど、伊藤、これはかばいきれない。ひょっとしたら、戦力外通告」と最後通告していた。