元スピードスケート五輪金メダリストの高木菜那が5日、国内最高峰のフォーミュラカーレース「スーパーフォーミュラ」の生中継にゲスト出演。

【映像】2000万円超の愛車＆最新愛車を披露（実際の様子）

番組内のトークコーナー「ピット裏トーク」にて、自身の豪華すぎる愛車遍歴を明かした。かつて所有していた新車価格2000万円超のアストンマーティンや、最新愛車を披露し、現役レーサーも驚くほどの「車愛」を見せつけ話題を呼んでいる。

「ディーゼル！すごい」最新愛車に反響続々

現在、高木が乗っているのはホワイトの「レンジローバー・イヴォーク」だ。現役時代、ロードバイクを積んでトレーニングや合宿に行く機会が多かったことからSUVを選択したという。お気に入りのポイントとして、ドアハンドルが自動で格納・展開する特徴的なギミックを挙げ、「かっこいいなと思って」と笑顔を見せた。

さらに視聴者を驚かせたのが、過去の愛車だ。かつてはイギリスの高級スポーツカー「アストンマーティンDB11」を所有していたといい、その魅力を「やっぱり音。お上品な音を出すじゃないですか。あと、スポーツカーならではの踏んだ瞬間の加速力が好きすぎて。私、G（重力加速度）が大好きなんです、遠心力が」と熱弁した。

この五輪金メダリストらしい“スピード狂”ともいえる発言に、スタジオは騒然。解説を務めた現役レーサーの大草りきが「（レースに）出られたらどうですか？」とスカウトする場面もあったが、高木は「タイムスポーツ（計測競技）をやったら本気になっちゃうので、趣味程度で楽しむくらいがいいです」と、アスリートとしての性分を覗かせつつ笑って応じた。

視聴者からはコメント欄で「カッコイイ」「アストン」「お上品」「ディーゼル！すごい」「本物やんけ」などの反響が寄せられた。また、番組内で紹介された「妹の高木美帆はボルボに乗っている」というエピソードにも注目が集まった。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）