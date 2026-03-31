フジ上垣皓太朗アナ、4・5“競馬実況”デビュー 8ヶ月間の“オンエアに乗らない練習”密着ドキュメント公開
フジテレビの上垣皓太朗アナウンサー（25）が、3月31日までに更新されたYouTube「【公式】 フジテレビアナウンサーch.」に登場。4月5日に千葉・中山競馬場で行われる「美浦ステークス」で“競馬実況”デビューを果たすことを明かした。
【25年ランキング表】ベテランアナ勢のなかに若手唯一のランクイン…最新『好きな男性アナ』TOP10
同局・竹俣紅アナウンサー（27）企画の「【上垣アナ】競馬実況への道」と題した動画では、デビューに向け練習に励む姿を公開。昨年8月に新潟競馬場で実況の練習からスタートし、上垣アナは「いやー、ちょっとうまくいかなかったです。最後直線が全然見えなかったですね」と明るく反省。続く10月の東京競馬場では「やっぱり実況練習は楽しいです」といいながら「でも、ちょっととらえきれないところがいくつかあって…言葉が出てきませんでした」と明かした。
その後も、障害競走など競馬場に通う日々は続き、中山競馬場では「競馬場の場合向こう正面のコースって肉眼で見えるかどうかというぐらいなので…。そこも双眼鏡などを使って、本当はしっかりフォローできると、プロとしてはもちろんその方がいいですね。 いやあ、 収穫がありましたね」と、徐々に競馬実況アナとしての、立ち居振る舞い、コツをつかんでいく様子をレポート。さらに3月の練習では、横山典弘騎手のJRA3000勝のレースを実況（練習）。先輩の倉田大誠アナウンサーが拍手を送るほどの成長をみせた。
動画後半のインタビューでは、競馬実況をやってみたいと思ったきっかけを熱弁。カンテレの岡安譲アナウンサーの“ドラマチックな実況”に影響を受けたと明かした。そして最後に「とにかく間違いように正確にお伝えすることを大事に頑張ろうと思います。普段話していて日常の会話の中で間違えないようにしようとか思うことってないと思うんです。でも絶対に正確さが大事。直線とか本当に頭が真っ白になる時もあるんですが、なんとか自分に打ち勝ってしっかりと正確にお伝えできるようにしたいと思います。4月5日、（中山11R）美浦ステークスでデビューします。よろしくお願いします」と結んだ。
上垣アナは、2001年1月6日生まれ、兵庫県出身。大阪大学文学部を卒業後、24年にフジテレビ入社。“新人なのに貫禄がありすぎる！”と入社以来話題を呼び、毎年恒例のオリコンニュース『好きな男性アナウンサーランキング』では、1年目から4位にランクイン。昨年12月発表の同ランキングでは5位と2年連続TOP10入りを果たした。
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同局・竹俣紅アナウンサー（27）企画の「【上垣アナ】競馬実況への道」と題した動画では、デビューに向け練習に励む姿を公開。昨年8月に新潟競馬場で実況の練習からスタートし、上垣アナは「いやー、ちょっとうまくいかなかったです。最後直線が全然見えなかったですね」と明るく反省。続く10月の東京競馬場では「やっぱり実況練習は楽しいです」といいながら「でも、ちょっととらえきれないところがいくつかあって…言葉が出てきませんでした」と明かした。
動画後半のインタビューでは、競馬実況をやってみたいと思ったきっかけを熱弁。カンテレの岡安譲アナウンサーの“ドラマチックな実況”に影響を受けたと明かした。そして最後に「とにかく間違いように正確にお伝えすることを大事に頑張ろうと思います。普段話していて日常の会話の中で間違えないようにしようとか思うことってないと思うんです。でも絶対に正確さが大事。直線とか本当に頭が真っ白になる時もあるんですが、なんとか自分に打ち勝ってしっかりと正確にお伝えできるようにしたいと思います。4月5日、（中山11R）美浦ステークスでデビューします。よろしくお願いします」と結んだ。
上垣アナは、2001年1月6日生まれ、兵庫県出身。大阪大学文学部を卒業後、24年にフジテレビ入社。“新人なのに貫禄がありすぎる！”と入社以来話題を呼び、毎年恒例のオリコンニュース『好きな男性アナウンサーランキング』では、1年目から4位にランクイン。昨年12月発表の同ランキングでは5位と2年連続TOP10入りを果たした。