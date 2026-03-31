「天守閣を背景に3000本の桜」大阪府の“行ってみたい＆好きな桜の名所”7選！ 1位に称賛の声集まる【2026年調査】
全国各地から桜の開花の便りが届き始め、春の陽気に心弾む季節がやってきました。本格的なお花見シーズンを前に、ぜひ一度は足を運んでおきたい人気のスポットをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、大阪で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、大阪で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：造幣局 桜の通り抜け（大阪市北区）／75票2位は大阪の春の風物詩、「造幣局 桜の通り抜け」です。約560メートルにわたる通路に、八重桜を中心に約140品種、331本の桜が咲き並びます。他ではなかなか見られない珍しい品種も多く、種類ごとに異なる色や形を楽しめるのが最大の特徴。期間限定の一般開放には、毎年多くの見物客が訪れます。回答者からは「大阪城と桜の景色を眺めてみたいと思うため。造幣局の通り抜けにたくさんの種類の桜が植えてあるので行ってみたいと思いました」（40代女性／兵庫県）、「大阪と言えば『造幣局 桜の通り抜け』。どんなに人混みにもまれようと一見の価値あり。桜の種類の多さが桜マニアの心をつかむ」（60代女性／三重県）、「色々な種類の桜を見られるから」（50代女性／滋賀県）という声がありました。
1位：大阪城公園（大阪市中央区）／106票1位は、都会のオアシスとして親しまれる「大阪城公園」です。重要文化財の古建築に囲まれた西の丸庭園には約300本のソメイヨシノが植えられており、公園全体では約3000本もの桜が咲き誇ります。壮麗な天守閣を背景に広がる桜の風景は、大阪が世界に誇るお花見スポットです。回答者からは「天守閣を背景に3000本の桜が咲き誇り、西の丸庭園の夜桜ライトアップも幻想的だから」（30代男性／大阪府）、「天守閣と桜のコントラストが美しく、大阪らしい華やかな景色を楽しめるからです。桜の本数も多く、満開時のスケール感が圧倒的で見応えがあるからです」（20代女性／滋賀県）、「夜にライトアップされた大阪城と夜桜を一緒に見ると荘厳なイメージにひたれそう。写真映えもしそうなのでカメラを持って行ってみたいです」（40代男性／三重県）という声がありました。
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(文:坂上 恵)