【埼玉県の人気日帰り温泉】「秩父湯元 武甲温泉」は武甲山の麓で極上の美肌の湯を楽しめる施設
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「秩父湯元 武甲温泉」です。
※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
「泉質が非常に良く、肌がすべすべになる「美肌の湯」を実感できる。特に露天風呂の開放感と、名物の炭酸泉が心地よく、長湯したくなる」
「サウナと水風呂のバランスが良く、サウナ飯のラインナップも充実している」
「昔ながらの温泉施設の風情を残しつつ、アップデートされており清潔感がある」
▼アクセス
所在地：埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4628-3
アクセス：西武秩父線「横瀬駅」より徒歩約10分
▼料金
平日：700円
土・日・祝：900円
▼宿泊可否
宿泊：可（全12室が独立した戸建タイプの「武甲の湯 別館」を併設）
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「秩父湯元 武甲温泉」です。
「秩父湯元 武甲温泉」は美肌の湯と大自然を満喫できる癒やしの拠点武甲山の麓に位置する本施設は、pH11.1を誇るアルカリ性の泉質が特徴で、「美肌の湯」として親しまれています。木の温もりを感じる「檜風呂」や自然豊かな「岩風呂」の露天風呂、名物の「炭酸泉」を楽しむことが可能。食事処では「道の駅 果樹公園あしがくぼ」の自家製麺を使ったそばやサウナ飯を提供しています。90畳の大広間やキャンプ場も併設されており、秩父観光の拠点に最適です。
「秩父湯元 武甲温泉」の口コミは？「秩父湯元 武甲温泉」には以下のような口コミが寄せられています。
「泉質が非常に良く、肌がすべすべになる「美肌の湯」を実感できる。特に露天風呂の開放感と、名物の炭酸泉が心地よく、長湯したくなる」
「サウナと水風呂のバランスが良く、サウナ飯のラインナップも充実している」
「昔ながらの温泉施設の風情を残しつつ、アップデートされており清潔感がある」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？
▼アクセス
所在地：埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4628-3
アクセス：西武秩父線「横瀬駅」より徒歩約10分
▼料金
平日：700円
土・日・祝：900円
▼宿泊可否
宿泊：可（全12室が独立した戸建タイプの「武甲の湯 別館」を併設）
(文:All About ニュース編集部)