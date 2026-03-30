埼玉県には、人気の銭湯やサウナも数多く存在します。今回は、中でも特にユーザーから高い評価を数多く獲得した「秩父湯元 武甲温泉」を詳しく紹介します。（サムネイル画像：「秩父湯元 武甲温泉」公式Webサイトより）

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ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。

そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「秩父湯元 武甲温泉」です。

※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています

「秩父湯元 武甲温泉」は美肌の湯と大自然を満喫できる癒やしの拠点

武甲山の麓に位置する本施設は、pH11.1を誇るアルカリ性の泉質が特徴で、「美肌の湯」として親しまれています。木の温もりを感じる「檜風呂」や自然豊かな「岩風呂」の露天風呂、名物の「炭酸泉」を楽しむことが可能。食事処では「道の駅 果樹公園あしがくぼ」の自家製麺を使ったそばやサウナ飯を提供しています。90畳の大広間やキャンプ場も併設されており、秩父観光の拠点に最適です。

「秩父湯元 武甲温泉」の口コミは？

「秩父湯元 武甲温泉」には以下のような口コミが寄せられています。

「泉質が非常に良く、肌がすべすべになる「美肌の湯」を実感できる。特に露天風呂の開放感と、名物の炭酸泉が心地よく、長湯したくなる」
「サウナと水風呂のバランスが良く、サウナ飯のラインナップも充実している」
「昔ながらの温泉施設の風情を残しつつ、アップデートされており清潔感がある」

アクセス・料金情報は？ 泊まれる？


▼アクセス
所在地：埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4628-3
アクセス：西武秩父線「横瀬駅」より徒歩約10分

▼料金
平日：700円
土・日・祝：900円

▼宿泊可否
宿泊：可（全12室が独立した戸建タイプの「武甲の湯 別館」を併設）
(文:All About ニュース編集部)