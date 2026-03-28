「スコットランド代表で尊敬する選手は？」そう問われた森保監督の答は…「ワールドカップ出場を決める試合で…」【日本代表】
現地時間３月27日、日本代表の森保一監督がハムデン・パークで行なわれるスコットランド戦の前日会見に臨んだ。対戦国メディアから「スコットランド代表で尊敬する選手」を問われた指揮官は、具体的に２人の名前を挙げた。
「まずは世界のトップクラスで戦っている（アンドリュー・）ロバートソン選手。素晴らしい実力の持ち主です。あとは（スコット・）マクトミネイ選手。ワールドカップ出場を決める試合でオーバーヘッドからゴールを決めています」
ただ、森保監督は「すべての選手が素晴らしいです」とリスペクトの念を込めて話していた。
ロバートソン（リバプール）は世界トップクラスの左サイドバックで、攻撃参加とクロスが武器。得点力に長けたマクトミネイ（ナポリ）は24−25シーズンのセリエA年間最優秀選手で、どちらも森保ジャパンの脅威になる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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「まずは世界のトップクラスで戦っている（アンドリュー・）ロバートソン選手。素晴らしい実力の持ち主です。あとは（スコット・）マクトミネイ選手。ワールドカップ出場を決める試合でオーバーヘッドからゴールを決めています」
ただ、森保監督は「すべての選手が素晴らしいです」とリスペクトの念を込めて話していた。
ロバートソン（リバプール）は世界トップクラスの左サイドバックで、攻撃参加とクロスが武器。得点力に長けたマクトミネイ（ナポリ）は24−25シーズンのセリエA年間最優秀選手で、どちらも森保ジャパンの脅威になる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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