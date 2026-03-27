「ヤバい組み合わせ」窪塚洋介、イケメン息子・愛流との共演ショットに反響！ 「素敵な親子です」
俳優の窪塚洋介さんは3月27日、自身のInstagramを更新。「またまた愛流と親子共演」した時の様子を公開しました。
【写真】窪塚洋介＆愛流が共演！
コメントでは「素敵な親子です」「ヤバい組み合わせ イエローグラデ手に入れました 洋介さんの本も熟読中です」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】窪塚洋介＆愛流が共演！
「またまた愛流と親子共演」洋介さんは「世代を超えて愛される伝説の"NIKE AIR MAX" またまた愛流と親子共演」とつづり、1枚の写真を投稿。息子で俳優の愛流さんとのツーショットです。2人ともおしゃれなコーディネートに身を包んでおり、とても格好いいです。
「USJのCMに親子で出演することになるとは」2月18日にも「まさか25周年という節目を迎えるUSJのCMに親子で出演することになるとは想像すらしていなかったけど、心からうれしく思います」などとつづり、愛流さんとのツーショットを公開していた洋介さん。親子で共演する機会がたびたびあるようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)