俳優の窪塚洋介さんは3月27日、自身のInstagramを更新。親子共演ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：窪塚洋介さん公式Instagramより）

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俳優の窪塚洋介さんは3月27日、自身のInstagramを更新。「またまた愛流と親子共演」した時の様子を公開しました。

【写真】窪塚洋介＆愛流が共演！

「またまた愛流と親子共演」

洋介さんは「世代を超えて愛される伝説の"NIKE AIR MAX"　またまた愛流と親子共演」とつづり、1枚の写真を投稿。息子で俳優の愛流さんとのツーショットです。2人ともおしゃれなコーディネートに身を包んでおり、とても格好いいです。

コメントでは「素敵な親子です」「ヤバい組み合わせ　イエローグラデ手に入れました　洋介さんの本も熟読中です」と、絶賛の声が寄せられました。

「USJのCMに親子で出演することになるとは」

2月18日にも「まさか25周年という節目を迎えるUSJのCMに親子で出演することになるとは想像すらしていなかったけど、心からうれしく思います」などとつづり、愛流さんとのツーショットを公開していた洋介さん。親子で共演する機会がたびたびあるようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)