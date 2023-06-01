【流星のロックマン パーフェクトコレクション】 3月27日 発売 価格：4,990円 CEROレーティング：B（12歳以上対象） プレイ人数：1人（オンライン：2人）

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Steam用ブラザーアクションRPG「流星のロックマン パーフェクトコレクション」を3月27日に発売する。価格は4,990円。

本作は、ロックマン生誕20周年記念作品として2006年に誕生したアクションRPG「流星のロックマン」シリーズのナンバリング3タイトル、計7作品を収録した作品。

「流星のロックマン」シリーズは、主人公・星河スバルとウォーロックが宇宙から迫りくる脅威に立ち向かう成長物語と「ロックマンエグゼ」の流れを汲んだカードバトルの戦略性とアクションの楽しさを融合させた独自のゲーム体験が好評を博し、TVアニメーション化やコミック連載、ゲームと連動した玩具展開など、様々なメディアで多くの支持を得ている。

【1stトレーラー『流星のロックマン パーフェクトコレクション』】【「流星のロックマン」シリーズ】

【収録タイトル】

・「流星のロックマン ペガサス/レオ/ドラゴン」

・「流星のロックマン2 ベルセルク×シノビ/ベルセルク×ダイナソー」

・「流星のロックマン3 ブラックエース/レッドジョーカー」

原作ファンにはたまらないギャラリーモードやミュージックプレイヤーを実装。入手経路が限られた特殊なアペンドカードも収録！

パッケージアートを含むオフィシャルアートや貴重な設定画など1,000点以上のイラストを収録したギャラリーモードを搭載し、「流星のロックマン」シリーズナンバリング3作品のBGMと本作のために書き下ろされた「新アレンジBGM」が聴けるミュージックプレイヤーも実装されている。「新アレンジBGM」はゲーム中のBGMとしても任意で設定できる。

また、原作ではイベントや玩具からしか手に入らなかった特殊なアペンドカードも豊富に収録。ゲーム進行で入手可能なカードと組み合わせて、より多彩なデッキを構築可能となっている。

※一部のアペンドカードは未収録。

タイトルをさらに楽しめる便利な新機能も多数搭載

遊びを充実させる便利な新機能も多数搭載されている。ロックバスターの攻撃力増加や敵とのエンカウント率の変更、高解像度フィルタなど、初心者でも楽しめるように様々な項目をオプションで自分好みに変更できる。

インターネットでの通信対戦にも対応。気軽に挑めるカジュアルマッチや強さを競い合うランクマッチで友達や世界中のプレーヤーと対戦し、友達登録機能の「ブラザーバンド」を他のプレーヤーと結ぶこともできる。最大100人まで登録が可能で、「ブラザーバンド」は結んだ相手に応じてロックマンの能力が向上し、キズナの力はさらに広がる。

※Nintendo Switch版でインターネットに接続して遠くのプレーヤーと通信を行なう場合は、Nintendo Switch Online（有料）への加入が必要。

※PS5版及びPS4版でインターネットに接続して遠くのプレーヤーと通信対戦を行なう場合は、PlayStation Plus（有料）への加入が必要。

※Xbox Series X|S版、Xbox One版でインターネットに接続して遠くのプレーヤーと通信対戦を行なう場合は、Xbox Game Passへの加入が必要。

※他機種版とのクロスプレイ・クロスセーブは非対応となる。

(C)CAPCOM