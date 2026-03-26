フジテレビ系「ＥＸＩＴＶ」が２４日に放送され、ＥＸＩＴ・兼近大樹、りんたろー。が出演した。

この日は、５年半、１９１回続いた番組の最終回。ゲストにお笑い芸人・明石家さんまがサプライズゲストで登場した。

まさかの大物登場に２人は絶叫。「ウソ！ウソ？ウソ！さんまさん、来てくれんの！ヤバい…」と混乱した。

りんたろー。から冠番組終了の経験について聞かれ、さんまは「テレビ東京で、俺が２５（歳）か６のときに（さんまの）『サタデーナイトショー』って番組があった。これは有名な話なんやけど、それで１週間でテレ東でトップに立った。深夜（番組）が」と、絶好調のスタートを振り返った。

つづけて、さんまは「ほんなら（フジテレビ系で）オールナイトフジが始まるときやねん。フジテレビさんが。俺んとこにあいさつに来てくれて。『サタデーナイトショーみたいな番組をフジテレビもやりたいです！』って言うたのが（構想から）『オールナイトフジ』やねん」と述懐。破天荒な企画で８０年代の深夜カルチャーを牽引することになる伝説番組「オールナイトフジ」の裏話を披露した。

さらに「『裏（番組）ですけど、頑張らせてもらいます』って言うてくれて。そのときにスゴい数字を取ったのよ『サタデーナイトショー』が。ちょっと、お色気も入ってたっていうのはあんねんけども。ほいで（高視聴率の）宴会をしましょう！って。乾杯って言うて『１０年、２０年、頑張っていきましょう！乾杯！お疲れさん！またよろしく！』って言うてたら、次の週に終わりが決定して」と回想。

驚く兼近とりんたろー。に、さんまは「数字を取りすぎたから。お色気番組で、深夜が、テレ東でトップになって。『あの番組はトップであったらダメだ！』って。終わって。だから、そういうこともあるから、終わることなんて当たり前や」と笑顔で衝撃理由を明かしていた。