左膝の大怪我で離脱中の南野。一日でも早い復帰を祈るばかりだ。（C）Getty Images

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　昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我。現在は戦線を離れている日本代表の南野拓実が、３月26日に自身のインスタグラムを更新。心境を伝えた。

　トレーニング器具を使いながら、笑顔でサムアップ。「より強くなって戻ってきたいと思います」と添える。膝を曲げて、状態を確認するようなショットも。「沢山のメッセージありがとうございます」と感謝を綴る。
 
　森保ジャパンのスコットランド戦の２日前にアップされたこの投稿に、チームメイトが反応。前田大然はハートと炎、谷口彰悟は３つの力こぶ、守田英正は「バモタキ」と記す。伊東純也、町田浩樹、渡辺剛、旗手怜央、毎熊晟矢、酒井宏樹、三浦弦太らも、それぞれが思い思いの絵文字でエールを送る。

　誰もが31歳アタッカーの復活を待っている。一日でも早い回復を祈るばかりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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