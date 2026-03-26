「より強くなって戻ってきたい」森保Jのスコットランド戦２日前に届いた“リハビリ姿”に同僚もエール。守田英正は「バモタキ」
昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我。現在は戦線を離れている日本代表の南野拓実が、３月26日に自身のインスタグラムを更新。心境を伝えた。
トレーニング器具を使いながら、笑顔でサムアップ。「より強くなって戻ってきたいと思います」と添える。膝を曲げて、状態を確認するようなショットも。「沢山のメッセージありがとうございます」と感謝を綴る。
森保ジャパンのスコットランド戦の２日前にアップされたこの投稿に、チームメイトが反応。前田大然はハートと炎、谷口彰悟は３つの力こぶ、守田英正は「バモタキ」と記す。伊東純也、町田浩樹、渡辺剛、旗手怜央、毎熊晟矢、酒井宏樹、三浦弦太らも、それぞれが思い思いの絵文字でエールを送る。
誰もが31歳アタッカーの復活を待っている。一日でも早い回復を祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像４枚】懸命なリハビリ。南野拓実が笑顔でサムアップ
トレーニング器具を使いながら、笑顔でサムアップ。「より強くなって戻ってきたいと思います」と添える。膝を曲げて、状態を確認するようなショットも。「沢山のメッセージありがとうございます」と感謝を綴る。
森保ジャパンのスコットランド戦の２日前にアップされたこの投稿に、チームメイトが反応。前田大然はハートと炎、谷口彰悟は３つの力こぶ、守田英正は「バモタキ」と記す。伊東純也、町田浩樹、渡辺剛、旗手怜央、毎熊晟矢、酒井宏樹、三浦弦太らも、それぞれが思い思いの絵文字でエールを送る。
誰もが31歳アタッカーの復活を待っている。一日でも早い回復を祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像４枚】懸命なリハビリ。南野拓実が笑顔でサムアップ