アイウエア選びのお悩み解決♡ “顔型×フレーム”で似あう形がわかる【メガネ早見表】

アイウエアは今季のトレンドだけど、「自分に似あうメガネがわからない…」と悩んでいるコも多いはず。そこで今回は、自分に似あうメガネと出会うための「選び方のコツ」をご紹介します。さらに似あわせメガネ早見表で、顔型×フレームのベストバランスをチェックしてみて♡

Check! ウェリントン 上部の横幅が広い、逆台形。角にやや丸みがあるのが特徴。 丸顔 → ◯三角顔 → △面長 → ◎四角顔 → ◯

Check! オーバル 角のない、卵のような楕円形。天地幅が狭いため知的な印象に。 丸顔 → ◯三角顔 → ◎面長 → △四角顔 → ◎

Check! スクエア 四隅が角張った長方形。キリッとクールな顔にシフト。 丸顔 → ◎三角顔 → △面長 → ◯四角顔 → △

Check! ラウンド 正円に近い丸メガネ。個性的+レトロな雰囲気を演出できる。 丸顔 → △三角顔 → ◯面長 → ◯四角顔 → ◎

Check! ボストン ふっくらとした逆三角形。四隅に角がなく丸まっているのが特徴。 丸顔 → △三角顔 → ◯面長 → ◎四角顔 → ◯

Check! フォックス フレームの両端がつり上がった形。個性的かつ強めな印象に。 丸顔 → ◯三角顔 → ◎面長 → ◯四角顔 → ◯ 撮影／林真奈

Ray編集部 エディター 草野咲来