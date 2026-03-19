AKB48メンバーがパーソナルヒストリーを語る連載「なんで令和にAKB48？」。第8回は4月3日に国立代々木競技場第一体育館での卒業コンサートを控えた向井地美音（むかいち・みおん）。2013年に16歳で15期生としてデビューし、次世代エースとして活躍。2019年よりAKB48グループの3代目総監督に就任。AKB48愛にあふれるリーダーとしてグループをまとめあげた。前後編の前編では子役時代やAKB48との出会いなどを聞かせてもらった。



【写真】向井地美音のグラビア

【2017年の総選挙で選抜に入れなくて、初めて挫折を味わいました】

――まずはAKB48でのターニングポイントを聞いていこうと思いますが、いつでしょう？

向井地 総選挙で選抜メンバー入りをギリギリで逃してしまった2017年の夏から、いろいろ変わったかなと。

次世代メンバーと言っていただく中で、2016年に『翼はいらない』でセンター、2017年の1月にはソロコンサート、本当にたくさんチャンスいただいてからの選抜落ちだったので、それがAKB48に入って初めての挫折でした。

――300人以上参加した中での17位はすごいですよ。

向井地 前年が13位で「神7を目指して頑張ります」と目標を掲げていたにも関わらず、300票差とかで17位だったんです。活動をしていて初めて「まずい」とアセりました。今思うと十分いいんですけどね。

そこから半年ぐらいはやさぐれていました。もちろん、一生懸命頑張っているつもりではあったけど「このまま私はダメになっていくんだ」と病み期に突入しました。そんな中で"センター試験"の開催が発表されて......。

――2018年3月に開催されたAKB48グループに関しての知識を問う「AKB48グループセンター試験」ですね。

向井地 AKB48愛はずっと口にしていたし、初めて自分が1位を取れそうなイベントだと思ったので、ちゃんと数字を残したいなと。SHOWROOMで勉強配信をしたり、10周年記念本を読み込みました。

――結果、圧倒的な点数で1位を取りました。

向井地 ちゃんと胸を張って自分の武器だと言えるものができて、自信が取り戻せました。その"AKB48愛"を活かせる場所を考えたときに「それって総監督かもしれないな」と思ったんです。





――それが大きなターニングポイントだったと。では、向井地さんの人生をふり返っていこうと思います。小さい頃はどんなコでした？

向井地 すごい明るくて人見知りしないコでした。小学生ぐらいまでは無敵コミュ力女だった気がします。

子役をやっていたのもあったのかな。大人としゃべるのも好きで、ドラマの空き時間は照明さんと一緒に「どうぶつの森」をやったり（笑）。

――子役はどういうきっかけで始めたんですか？

向井地 物心つく前から子役事務所に両親が入れてくれました。土日はオーディションを受けに行ったり、ちょっとした撮影に行ったりするのが当たり前の感覚でした。

――ドラマ『アンフェア』で篠原涼子さんの子供役として出ていたんですよね？

向井地 今でも「あのコなんだ！」と驚いてもらえることが多くて、すごい作品に出ていたんだなって。当時はそんなことになると思ってなくて、たくさんオーディションを受けてたうちのひとつみたいな。

――それは何歳のとき？

向井地 オーディションは小1で受けました。AKB48ができた年とアンフェアの放送が一緒なので、そこから20年以上経ちましたね。どっちも2005年。

――そんな運命もあるんですね。小学校時代はほぼ芸能生活を？

向井地 子役って、幼い方がお仕事をもらえたりするので、小4、小5ぐらいになって仕事は落ち着いたのですが、学校がすごい楽しくて。それで「子役はもういいかな」って。

普通の生活がしたいと思って辞めました。あとは中学を受験して入ったので、親からは勉強を頑張りなさいと。

――中学はどんな感じだったんですか？

向井地 かなり難しい学校でしたが、奇跡的に入れたんです。たまたま受かっちゃったので、全然勉強について行けず、落ちこぼれてしまい......。そんなときにAKB48に出会いました。

【AKB48になりたいという夢が膨れ上がったときにオーディションがあったんです】

――当時、AKB48はもう流行っていましたよね。

向井地 そうですね。『大声ダイヤモンド』や『RIVER』はリリースされていました。その時、私はまだ知らなかったんですけど、ある日、中学の友達が「こじはるって知ってる？」って。「地元がめっちゃ近いんだよ」と言われて。「あそこ、こじはるの家らしいよ」とかいうウワサもあったり。

――地元の都市伝説でよくありますよね。

向井地 それでAKB48の存在を知ったんです。それからMVを勧められて、いろいろ見ていくなかで小嶋陽菜さんを好きになりました。可愛さもですけど、キャラクターが本当に面白くて。

――イベントとかも行きました？

向井地 最初は『フライングゲット』の全国握手会、そこから個別握手会を買ってみたり、劇場公演に行ってみたり。





――オーディションを受けようって思ったのは？

向井地 自分の中でAKB48が占める割合が大きくて、ステージに立つ自分を想像したり、衣装を着てみたいな、とか。そういう夢が膨れ上がっていったときにちょうど15期生のオーディションがあったんです。中学では落ちこぼれちゃったし、この先どうしようか考えていたときだったので、迷いに迷った結果ではあったんですけど。

――親からの反対はなかった？

向井地 子役を辞めたのに戻ることをどう思われるのか気になっていたし、恥ずかしさもあって、なかなか言い出せなかったのは覚えています。親が気づいてくれて「受けてみたら？」と。

――オーディションは子役時代に何度も受けているし、緊張もなく？

向井地 辞めてから3年ぐらいは空いていたので、すごい緊張しました。

――15期はオーディションに合格しても、その後、セレクションがありましたよね。

向井地 仮研究生という制度があって、合格発表があった次の日ぐらいに、「やり直させてください」みたいなメールが来て、「えーーー」って思った記憶があります。

24人ぐらいで2ヶ月ぐらいレッスンして、8人は合格して、8人は仮研究生のまま、そして8人は落ちちゃうみたいな感じでした。

――向井地さんは見事に最初の8人に入りました。お披露目は武道館でした。



向井地 レッスンとかリハーサルとか、いっぱいしたはずなのに当時を忘れているのが本当に悲しいです......。でもそれぐらい目まぐるしかったんだと思います。

武道館の3日後に日産スタジアムでのコンサート、さらに次の日に劇場公演デビューと、ものすごく恵まれたデビューでした。でもその期間に50曲ぐらい覚えなきゃいけなくて、最初はすごく大変でした。

――AKB48になって周りからはいろいろ言われたんじゃないですか？

向井地 事前に伝えていたのは本当に仲の良い友達だけだったんです。そのコたちとは、今でも半年に1回は絶対会っているし、最近も集まりました。卒コンも来てくれる予定で、ずっと見守ってくれてますね。

――そういう友達って大事ですよね。

向井地 そのコたちもAKB48ファンだったので、一緒に握手会も行ったし、私のオタク時代を知っているんですよ。

最近、交換ノートを掘り返してきて、それを見ると私がAKBオタクになっていく様子がわかるんですよ。授業中にたぶん暇でAKB48の歌詞を書いているとか、そういうのが全部残っていて恐ろしいです（笑）。（後編に続く）

【連載「なんで令和にAKB48？」は木曜日更新。今のAKB48に対しての思いや、卒業後の夢などを語る後編は3月26日公開！】

●AKB48

2005年（平成17年）12月8日、秋葉原のAKB48劇場で1期生お披露目。

2025年12月4日に21期生がデビュー！

67thシングル『名残り桜』が好評発売中！ 国立代々木競技場第一体育館にて、4月3日(金)「向井地美音卒業コンサート〜私の夢は、AKB48〜」。4日（土）、5日（日）「AKB48 春コンサート2026 『私たちだけじゃダメですか？』」開催！ 最新情報は公式ホームページをチェック。

●向井地美音（むかいち・みおん）

1998年1月29日生まれ、埼玉県出身

身長150cm

Nickname＝みーおん

公式X【@mionnn_48】

公式Instagram【@___mion.m】

取材・文／関根弘康 撮影／篠田直人