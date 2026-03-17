松田聖子の名曲全15曲をオンエア！『松田聖子 ～NHK秘蔵映像で贈るデビュー45周年～』放送決定

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松田聖子の貴重な名曲たちを、NHK秘蔵映像で届けるスペシャル企画『松田聖子 ～NHK秘蔵映像で贈るデビュー45周年～』が、NHK BSにて4月4日（BSP4Kでは3月27日）に放送される。

■進化を続ける松田聖子の魅力が詰まったSPナイト

永遠のアイドル、松田聖子。来る4月1日にデビュー記念日を迎える。その色あせることのない歌声と名曲が今、若い世代や海外のアーティストからも支持を集めている。1980年のデビュー以来、ワールドワイドに愛され、歌い継がれる松田聖子のヒットソングの数々は、NHK BSの音楽番組『The Covers』でも、多くのアーティストに歌い継がれ、45年を超えて愛され続けてきた。

本番組では、デビュー初期から2025年の『紅白歌合戦』まで、多くの人の心に刻まれる名曲全15曲を、フルコーラスを含めたロングサイズでたっぷりと届ける。その歌声をそのままに、みずみずしい輝きを放つ松田聖子のパフォーマンスを心ゆくまで楽しもう。

デビュー初期の初々しい姿や社会現象になったファッションやヘアスタイル、そして松本隆や財津和夫、大瀧詠一、松任谷由実、細野晴臣など、多くの音楽家が手掛けた名作たち…さらに、自身が作詞作曲を手掛けた最大のヒット曲「あなたに逢いたくて～Missing You～」や、ファンに愛され、聖子自身もコンサートで歌い続ける名曲「愛されたいの」など、レアな名曲も盛りだくさん。

番組のナビゲーターとナレーションは、それぞれ『The Covers』MCであり、松田聖子を愛するリリー・フランキーと上白石萌歌が務める。

進化を続ける松田聖子の魅力が、たっぷり詰まったスペシャルナイト。その歌声で、永遠の青春の世界へ…BSP4K、NHK BSにて、存分に楽しもう。

■番組情報

NHK BS/BSP4K『松田聖子 ～NHK秘蔵映像で贈るデビュー45周年～』

03/27（金）19:30～20:14 ※BSP4K

04/04（土）21:00～21:44 ※NHK BS

ナビゲーター：リリー・フランキー

ナレーション：上白石萌歌

【曲目】

「青い珊瑚礁～Blue Lagoon～」 （第76回NHK紅白歌合戦/2025年）

「裸足の季節」 （レッツゴーヤング/1980年）

「チェリーブラッサム」 （レッツゴーヤング/1981年）

「夏の扉」 （レッツゴーヤング/1981年）

「白いパラソル」 （昭和56年度日本作詩大賞/1981年）

「風立ちぬ」 （レッツゴーヤング/1981年）

「赤いスイートピー」 （レッツゴーヤング/1982年）

「ガラスの林檎」 （第34回NHK紅白歌合戦/1983年）

「Rock’n Rouge」 （第35回NHK紅白歌合戦/1984年）

「天使のウィンク」 （第36回NHK紅白歌合戦/1985年）

「瑠璃色の地球 2020」 （第71回NHK紅白歌合戦/2020年）

「冬の妖精」 （レッツゴーヤング/1982年）

「愛されたいの」 （レッツゴーヤング/1982年）

「あなたに逢いたくて～Missing You～」 （ポップジャム/1999年）

「SWEET MEMORIES」 （音楽・夢くらぶ/2005年）

■関連リンク

『The Covers』番組サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/KXRV2Q744Y/

松田聖子 OFFICIAL SITE

http://www.seikomatsuda.co.jp/