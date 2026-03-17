名古屋・栄に最新鋭の「TOHOシネマズ」誕生へ…概要発表 全10スクリーン1655席 特別席あり【一覧】
TOHOシネマズは17日、「TOHOシネマズ 名古屋栄」を6月11日グランドオープンすると発表し、概要を公開した。
【画像多数】「TOHOシネマズ 名古屋栄」豪華ロビーやプレミアシート
「TOHOシネマズ 名古屋栄」は、同日開業予定の「ザ・ランドマーク名古屋栄」の中に誕生する。全10スクリーン1655席で、エリア初となる設備を多数備えるなど、最新鋭の映画館となる。
TOHOシネマズ独自規格のハイエンドシアター「プレミアムシアター」や、ライブ会場にいるかのような迫力ある音響を楽しめる「轟音シアター」は、エリア初導入。
また、IMAXシアター「IMAXレーザー」が栄エリアに初登場するほか、プライベート空間を確保した特別席「プレミア ラグジュアリー シート」「プレミア ボックス シート」のあるスクリーンも備える。
「名古屋・栄エリアに留まらず中京圏の映画のランドマークとなることを目指し、最新設備の導入はもちろん、さまざまなジャンルの映画作品や、コンサートや演劇、スポーツのライブビューイングなど、バラエティに富んだ上映ラインナップを展開することで、地域の賑わい創出と活性化に貢献してまいります」とする。
■TOHOシネマズ 名古屋栄
所在地：愛知県名古屋市中区錦三丁目25番1号
10スクリーン、1655席
・スクリーン1 一般107席 プレミアボックスシート6席 総座席115席（2席）
・スクリーン2 一般152席 プレミアボックスシート6席 総座席160席（2席）
・スクリーン3 IMAXシアター 一般252席 プレミアボックスシート10席 総座席262席（2席）
・スクリーン4 轟音シアター 一般180席 プレミアボックスシート8席 総座席190席（2席）
・スクリーン5 一般86席 プレミアボックスシート8席 総座席96席（2席）
・スクリーン6 一般107席 プレミアボックスシート6席 総座席116席（2席）
・スクリーン7 一般152席 プレミアボックスシート6席 総座席160席（2席）
・スクリーン8 プレミアムシアター 一般238席 プレミアラグジュアリーシート8席／プレミアボックスシート20席 総座席268席（2席）
・スクリーン9 一般180席 プレミアボックスシート8席 総座席190席（2席）
・スクリーン10 一般87席 プレミアボックスシート8席 総座席97席（2席）
※（）内は車椅子席
【画像多数】「TOHOシネマズ 名古屋栄」豪華ロビーやプレミアシート
「TOHOシネマズ 名古屋栄」は、同日開業予定の「ザ・ランドマーク名古屋栄」の中に誕生する。全10スクリーン1655席で、エリア初となる設備を多数備えるなど、最新鋭の映画館となる。
TOHOシネマズ独自規格のハイエンドシアター「プレミアムシアター」や、ライブ会場にいるかのような迫力ある音響を楽しめる「轟音シアター」は、エリア初導入。
「名古屋・栄エリアに留まらず中京圏の映画のランドマークとなることを目指し、最新設備の導入はもちろん、さまざまなジャンルの映画作品や、コンサートや演劇、スポーツのライブビューイングなど、バラエティに富んだ上映ラインナップを展開することで、地域の賑わい創出と活性化に貢献してまいります」とする。
■TOHOシネマズ 名古屋栄
所在地：愛知県名古屋市中区錦三丁目25番1号
10スクリーン、1655席
・スクリーン1 一般107席 プレミアボックスシート6席 総座席115席（2席）
・スクリーン2 一般152席 プレミアボックスシート6席 総座席160席（2席）
・スクリーン3 IMAXシアター 一般252席 プレミアボックスシート10席 総座席262席（2席）
・スクリーン4 轟音シアター 一般180席 プレミアボックスシート8席 総座席190席（2席）
・スクリーン5 一般86席 プレミアボックスシート8席 総座席96席（2席）
・スクリーン6 一般107席 プレミアボックスシート6席 総座席116席（2席）
・スクリーン7 一般152席 プレミアボックスシート6席 総座席160席（2席）
・スクリーン8 プレミアムシアター 一般238席 プレミアラグジュアリーシート8席／プレミアボックスシート20席 総座席268席（2席）
・スクリーン9 一般180席 プレミアボックスシート8席 総座席190席（2席）
・スクリーン10 一般87席 プレミアボックスシート8席 総座席97席（2席）
※（）内は車椅子席