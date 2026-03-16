ケルヒャー ジャパンは、2026年の業務用製品戦略説明会を開催しました。説明会では、新たに同社の代表取締役社長に就任した挽野 元氏が、社会価値の創出を目指す「クリーニング・ソリューション・カンパニー」への進化を掲げ、日本市場における重点分野として「農業」と「産業の現場」を打ち出しました。

↑2026年2月1日に代表取締役社長に就任した挽野 元氏が登壇。

農業では「衛生×省力化」を重視。産業では「自動化」を推進

重点分野のひとつが農業です。農業の社会課題として「衛生リスクの増大」「資源の制約」を挙げ、食の基盤を支える清掃ソリューションとして「衛生×省力化」を提案しています。

この分野で同社が訴求するのが、温水高圧洗浄による衛生管理です。冷水から温水への切り替えによって、作業時間と水使用量を35％削減できるとし、さらに同社のボイラーは低燃費で、すぐに温まって無駄が少ない点も特徴として挙げています。

↑冷水をすばやく温められるヒートコイルボイラー。

数値目標としては、農業清掃機器市場におけるシェアを、2025年の17％から2030年に30％へ拡大する方針を示しました。

もうひとつの重点分野が、産業の現場です。資料では、2030年には約640万人の労働力不足が予測されるなか、物流・産業分野では「運ぶ」の自動化が進んでいると説明。その流れを受け、ケルヒャーは「整える（清掃）」の自動化を進める方針を打ち出しました。

ここでは、ロボティクスによって清掃品質を保ちながら、現場の省人化と自動化を図る考えです。フロアケア事業におけるロボット市場の比率についても、現状の5％から2030年に25％へ拡大する目標を掲げました。

日本社会への提案は「水」「ノンケミカル」「省力化・自動化」の3本柱

説明会では、日本社会に向けたソリューションとして、「水」「ノンケミカル」「省力化・自動化」の3つの切り口が紹介されました。

「水」では、少ない水量で強力な高圧洗浄を実現し、リンス不要の洗浄剤によって水と時間を削減する提案を実施。高圧洗浄機の節水率を20〜30％（水道比較）としています。

「ノンケミカル」では、温水やスチームの活用によって洗浄剤の利用削減を図るほか、温水除草による農薬削減、除菌や害虫卵駆除なども提案。さらに、温水洗浄によってバクテリアやウイルスを99.999％除去できるとしています。

「省力化・自動化」では、ロボットによる自動清掃に加え、高齢者や外国人作業者にも使いやすい商品設計、屋外作業の時短による熱中症対策などを挙げています。スイーパーについては、掃き掃除を6時間から1時間に短縮できると説明しました。

↑手押し式床洗浄機「BR 45/22 C Bp Li」。

ロボット掃除機「KIRA CV 50」と洗浄ロボット「KIRA B 50」は、清掃作業の無人化、省力化、清掃品質の標準化に貢献する製品として紹介されました。

↑ロボット掃除機「KIRA CV 50」。

また洗浄剤では、独自の特許技術「ASF」を採用した「ノンリンスECO RM764 N」「マルチECO RM 69N」を紹介。洗浄後の排水から原油を分離しやすくし、排水処理設備のオイルセパレーターで油水分離を容易にすることで、汚水浄化を効率的に行えるとしています。

↑洗浄剤「ノンリンスECO RM764 N」「マルチECO RM 69N」。

清掃を企業価値向上のための「投資」と捉え直す

今回の説明会で繰り返し示されたのが、清掃を単なる維持管理のための「コスト」ではなく、企業価値向上のための「投資」とする考え方です。説明会でもそのメッセージを明確に掲げており、節水、薬剤削減、省力化、自動化といった取り組みを通じて、日本社会の課題解決に結び付けていく姿勢が示されました。

↑ケルヒャージャパン マーケティング＆プロダクト本部長の加藤統子氏。

ケルヒャージャパン株式会社

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