桜井ユキ、“エゴサ”のためにSNS登録 ショックを受けたコメント明かす「実際に言われると…」
俳優の桜井ユキ（39）が16日、カンテレ大阪本社で開かれた月10ドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜 後10：00）の合同取材会に出席し、今作にあたってSNSを始めたことを明かした。
【全身ショット】かっこいい…！ブラウンのシックな衣装で登場した桜井ユキ
本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもたちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。
桜井演じる紗春は、行方不明になった夫の帰りを待ちながら、幼い娘・希美を一人で育てているという役どころ。しかし、第10話では、聖子から虐待を疑われ、童相談所に通報される。それに怒った紗春は、聖子の夫・一樹（安田顕）の犯した罪をもとに、聖子を脅迫しようとたくらむようになる。
登場人物の思惑が絡まり、緊迫した場面が続く同作。SNSでの考察合戦について聞かれると、桜井は「私自身、あまり（SNS）は見ないんですよ」としつつ、「見なかったんですけど、今回の作品に関しては仲の良い人から”見たほうがいいよ”って言われて、わざわざ登録しました」と明かした。
キャラクターの捉え方が見る人によって違うことに驚き、「ドラマの新しい楽しみ方を発見したなっていう風に見てました」とニコリと笑った。一方、紗春について「ちょっと距離が近くてウザい」というコメントにショックを受けたことも。「私自身、紗春って人との距離感というか、パーソナルスペースがバグってる役だなって思ってたので…」としつつ、「実際に言われると…」と振り返り、SNSでのコメントを楽しんだことを明かした。
自身が考察合戦に加わることはなかったが「でも楽しいだろうなと思って。自分の考察に対して誰かが見てくださったりとか、なんかこう、新しい交流の場だなと思いました」と話した。
なお、きょう16日に第11話が放送される。
■第11話あらすじ
聖子が自分の身体に新たな命を宿したことを知りぼうぜんとしている頃、栄大は紗春に見られているとも知らず、死んだはずの一樹と対峙していた。家族のため、母親のため、父親に立ち向かった栄大だったが、その際に持ち出した聖子のスマホを落としてしまう。翌日、何も知らない聖子のもとへ栄大が落としたスマホを持って現れた紗春。聖子にある動画を見せ、青ざめる聖子を追い詰め脅迫する。子どもたちを守るため、もうあとのない聖子は究極の選択を迫られる。
【全身ショット】かっこいい…！ブラウンのシックな衣装で登場した桜井ユキ
本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもたちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。
登場人物の思惑が絡まり、緊迫した場面が続く同作。SNSでの考察合戦について聞かれると、桜井は「私自身、あまり（SNS）は見ないんですよ」としつつ、「見なかったんですけど、今回の作品に関しては仲の良い人から”見たほうがいいよ”って言われて、わざわざ登録しました」と明かした。
キャラクターの捉え方が見る人によって違うことに驚き、「ドラマの新しい楽しみ方を発見したなっていう風に見てました」とニコリと笑った。一方、紗春について「ちょっと距離が近くてウザい」というコメントにショックを受けたことも。「私自身、紗春って人との距離感というか、パーソナルスペースがバグってる役だなって思ってたので…」としつつ、「実際に言われると…」と振り返り、SNSでのコメントを楽しんだことを明かした。
自身が考察合戦に加わることはなかったが「でも楽しいだろうなと思って。自分の考察に対して誰かが見てくださったりとか、なんかこう、新しい交流の場だなと思いました」と話した。
なお、きょう16日に第11話が放送される。
■第11話あらすじ
聖子が自分の身体に新たな命を宿したことを知りぼうぜんとしている頃、栄大は紗春に見られているとも知らず、死んだはずの一樹と対峙していた。家族のため、母親のため、父親に立ち向かった栄大だったが、その際に持ち出した聖子のスマホを落としてしまう。翌日、何も知らない聖子のもとへ栄大が落としたスマホを持って現れた紗春。聖子にある動画を見せ、青ざめる聖子を追い詰め脅迫する。子どもたちを守るため、もうあとのない聖子は究極の選択を迫られる。