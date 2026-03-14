広島がACL組対決で2発完封勝利!! “タイ120分決戦”帰りG大阪、退場者も発生して今季初90分負け
[3.14 J1百年構想リーグWEST第6節 広島 2-0 G大阪 Eピース]
サンフレッチェ広島は14日、J1百年構想リーグWEST第6節でガンバ大阪に2-0で勝利した。敗れたG大阪は今季初の90分間での黒星となった。
広島はホームのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)から、G大阪はタイで延長まで戦ったAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)からともに中2日の一戦。広島は前半16分、MF新井直人のクロスをMF鈴木章斗がゴール前で完全フリーになって頭で合わせたが、枠には持っていけなかった。
それでも広島は前半41分、自陣でサイドチェンジを受けた新井が左サイドを縦に持ち運ぶと、ミドルレンジで中に持ち出して右足一閃。強烈なミドルシュートがGK東口順昭を破り、スーパーゴールで先制に成功した。
なおも広島は後半23分、MF中村草太が敵陣でプレスをかけて相手のキックを体に当てた流れから速攻を仕掛ける。跳ね返りを拾ったFWジャーメイン良のスルーパスに抜け出した中村がGKとの1対1を制し、2-0とした。
追いかけるG大阪は後半40分、DF岸本武流が中村にかわされたところで手をかけてしまい2枚目の警告で退場。岸本は今季リーグ戦3試合目の出場で2回目の退場処分となった。
広島はその後ジャーメインにも決定機が生まれるなどしたが3点目は生まれずタイムアップ。それでも快勝でACLE敗退後の初戦を制した。
サンフレッチェ広島は14日、J1百年構想リーグWEST第6節でガンバ大阪に2-0で勝利した。敗れたG大阪は今季初の90分間での黒星となった。
広島はホームのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)から、G大阪はタイで延長まで戦ったAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)からともに中2日の一戦。広島は前半16分、MF新井直人のクロスをMF鈴木章斗がゴール前で完全フリーになって頭で合わせたが、枠には持っていけなかった。
なおも広島は後半23分、MF中村草太が敵陣でプレスをかけて相手のキックを体に当てた流れから速攻を仕掛ける。跳ね返りを拾ったFWジャーメイン良のスルーパスに抜け出した中村がGKとの1対1を制し、2-0とした。
追いかけるG大阪は後半40分、DF岸本武流が中村にかわされたところで手をかけてしまい2枚目の警告で退場。岸本は今季リーグ戦3試合目の出場で2回目の退場処分となった。
広島はその後ジャーメインにも決定機が生まれるなどしたが3点目は生まれずタイムアップ。それでも快勝でACLE敗退後の初戦を制した。