リスキリングや学び直しに取り組む社会人が増えている。しかし「上達しない」という壁にぶつかっている人は少なくないだろう。そんな悩みを解消してくれるのが、『ULTRA LEARNING 超・自習法』に書かれている「基礎練習」という学び方だ。スキルを構成する要素に分解し、ボトルネックだけを集中的に鍛えることで、学習の効率は劇的に変わるという。本連載では、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった本書の「学習メソッド」を紹介していく。（構成：ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

「まんべんなく学ぶ」はNG勉強法

最近、リスキリングのニーズが高まっている。

しかし、せっかく勉強を始めても「なかなか伸びない」と感じている人もいるだろう。

今回は、本書のなかから「基礎練習」という学び方を紹介したい。

「基礎練習」とは、複雑なスキルを構成する要素に分解し、弱点となっている部分だけを集中的に鍛えるメソッドだ。

料理にたとえるなら、「とにかくフルコースをつくり続ける」のではなく、「包丁さばきだけ」「火加減だけ」と個別に練習して、あとで統合するイメージに近い。

では、どの要素を鍛えるべきかをどう見極めるのか。本書では、化学の用語を借りてこれを説明している。

化学反応には「律速段階」と呼ばれる概念がある。複数のステップからなる反応において、最も遅いステップが全体の速度を決めてしまう、いわばボトルネックのことだ。

著者はこれと同じ構造が学習にもあると述べる。

これこそ、基礎練習の背景にある戦略だ。学習における律速段階を特定することで、それを切り離し、具体的に対処することが可能になる。（『ULTRA LEARNING 超・自習法』より）

たとえば、英語を学んでいる人が文法や発音をいくら磨いても、そもそも語彙が少なければ会話は成り立たない。数学なら、高度な公式を覚えても計算や代数の基礎が弱ければ正解にたどり着けない。

つまり、全体をまんべんなく鍛えるより、足を引っ張っている一点を集中的に潰すほうが、はるかに効率がいいのだ。

これは、最近話題の生成AI活用でも同じだろう。プロンプトの書き方をいくら工夫しても、そもそも自分の業務の課題を明確に言語化できなければ、AIから有益な回答は引き出せない。

「何を鍛えるか」を間違えると、努力は空回りする――本書が教えてくれるのは、そのシンプルだが見落としがちな事実である。

「全部やる」は非効率の元凶

著者によれば、律速段階だけが基礎練習を行う理由ではない。もう一つの重要な理由が「認知負荷」の問題だ。

複雑なスキルを丸ごと練習しようとすると、注意力や記憶力といった脳のリソースが、タスクのあらゆる側面に分散してしまう。

この点は、学習における罠を生み出しかねない。1つの側面でパフォーマンスを向上させるには、その側面に多くの注意を払う必要があるため、他の側面のパフォーマンスが低下してしまうのである。（『ULTRA LEARNING 超・自習法』より）

本書ではアメリカ建国の父として知られるベンジャミン・フランクリンの例が紹介されている。

フランクリンは文章力を上げるために、やみくもに文章を書き続けるのではなく、スキルを「語彙」「論理構成」「修辞」などに分解した。そして「議論の順番を再構築する」といった一点集中の練習を自ら設計し、各要素を個別に鍛え上げたのだ。

基礎練習の本質は、認知リソースを一点に集中させるためにスキルを「分解」することにある。全部を同時にやろうとするから上達が遅くなる。これは多くの独学者が陥りやすい落とし穴だろう。

「直接」と「分解」を行き来せよ

ここで一つ疑問が浮かぶ。本書の別の原則「直接性」では、実際にスキルを使う環境でまるごと練習することの重要性が説かれている。スキルを分解する基礎練習とは、一見矛盾するように思える。

著者はこの矛盾を「直接から基礎練習へ」というサイクルで解消している。

まずは実際にスキルを使ってみる。次に、うまくいかない部分（律速段階）を特定し、そこだけを切り出して基礎練習する。そして再び全体の練習に戻り、成果を統合する。この「行き来」こそが上達の鍵だと著者は述べる。

たとえばプレゼン力を上げたい場合、まずは実際にプレゼンをしてみる。

すると「スライドの構成は悪くないが、質疑応答で言葉に詰まる」といったボトルネックが見えてくるだろう。そこだけを取り出して集中的に鍛えるのが、基礎練習の正しい使い方だ。

重要なのは、学習の初期ほどこのサイクルを速く回すことだ。最初はまだ自分の弱点がどこにあるかすらわからない。

だから「まずやってみて、つまずいたら分解して鍛え、また全体に戻る」を短いスパンで繰り返す。上達するにつれて、基礎練習にかける時間を徐々に増やしていけばいい。

「分解力」はAI時代の必須教養

2026年現在、AIの進化により「何を学ぶべきか」が目まぐるしく変わっている。しかし本書が示す「基礎練習」のメソッドは、学ぶ対象が何であれ通用する普遍的な技術だ。

なぜなら、これは「何を学ぶか」ではなく「どう学ぶか」の話だからである。漠然と「勉強しなきゃ」と焦るのではなく、まずは自分のスキルを分解してみることから始めてはどうだろうか。

本書が繰り返し伝えているのは、才能の差ではなく「練習の設計」の差がスキル習得のスピードを決めるという事実だ。

独学に行き詰まっている人こそ、この「基礎練習」の考え方を取り入れてみてほしい。ボトルネックを一つ潰すだけで、驚くほど景色が変わるはずだ。