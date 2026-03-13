10万円超えの製品も多いプロジェクター市場に、約4万円のXGIMI「Nova」が登場しました。最大の特徴は、本体が300度回転するジンバル一体型構造。これにより、壁や天井などあらゆるところに映写することが可能となっています。

今回は実際にNovaを使い込み、「首振り」がもたらす圧倒的な自由度の高さから、ちょっと物足りないポイントまで、リアルな使い心地をレポートします。

三脚いらずの「どこでもシアター」



映画やアニメを楽しむ際、「テレビの前で長時間座るのが辛い」と感じたり、「寝転がってスマホで見るのは楽だけど迫力不足」と不満を持ったりすることはないでしょうか。

こうしたジレンマを解決するのがプロジェクターですが、本格的な機種は数十万円するものも珍しくなく、かといって格安すぎるモデルは品質に不安があるなど、選択が非常に難しいジャンルです。

そんな中、家庭用プロジェクター分野で世界トップシェアを誇るXGIMIから、39,900円（税込）という戦略的な価格で投入されたのが、エントリーモデルのNovaです。

大手ブランドが手掛けるこの価格帯のモデルは、果たして「使える」1台なのか。まずは、ファーストインプレッションから見てみましょう。

↑上下に大きく首を振れる構造で天井映写も可能。

製品を手に取ると、上部に取っ手のついたランタンのような形が特徴的なボディと、水色とオレンジのポップな色合いが目を引きます。こちらのカラーは「Soda Blue」で、カラバリとして灰色を基調とした「Cloud Ash」も用意されています。

本機種最大の特徴は、300度回転するジンバルが標準装備されていること。一般的なプロジェクターのように、「三脚を用意したり、本を挟んで角度を調整したり」という手間が一切不要です。本体重量は1.4kgと軽量なので、気軽に持ち運んで壁や天井に向けて置くだけで、即座に100インチクラスのホームシアターが誕生します。

また、レンズを真下に向けると、LEDライトが光るBluetoothスピーカーに早変わり。プロジェクターとして使わないときにも活躍する、1台2役の設計になっています。

↑スピーカーモード。LEDライトは設定で色を変えたりOFFにしたりできる。

「250 ISOルーメン」は暗いのか？

次に、プロジェクターにとってもっとも重要な、映像と音のスペックを検証します。

・映像：深夜に楽しむなら十分な画質

プロジェクターの場合、解像度ももちろん重要ですが、特に重視したいのが「ルーメン（明るさ）」です。この数値が大きいほど明るい場所でもハッキリと見えることを示します。これを念頭にXGIMIの他モデルと比較すると、Novaの立ち位置がよくわかります。

・HORIZON 20 Max（約45万円）： 5700 ISOルーメン／4K。昼間でもテレビ代わ

りに使える最強フラッグシップ機。 ・MoGo 3 Pro（約8万円）： 450 ISOルーメン／FHD。夕方の薄暗い部屋でも使え

るモバイル機。 ・Nova（本機、3.99万円）：250 ISOルーメン／FHD。深夜の寝室、または完全遮

光が前提のエントリー機。

上位モデルと比較すると、Novaの明るさはかなり控えめです。実際、夕方くらいの薄暗い部屋で使ってみましたが、画面が白っぽく、快適な視聴とは程遠い状態でした。

しかし、これは「性能が低い」というより、「真っ暗な場所で使う」という用途が明確であると捉えるべきです。事実、深夜に投影してみると画質は十分綺麗で、アニメの細かな線や字幕も無理なく識別できました。もちろん、ハイエンド機ほどではありませんが、この価格なら十分すぎる画質だと思えました。

そして映像に関して特筆すべき点が、すぐれた補正機能です。本体を動かしたり、ジンバルで角度を変えたりした瞬間に台形補正とオートフォーカスが作動して画面を整えてくれます。壁から天井へレンズを向けるやいなや、画面がシュッと長方形に収まってピントが合う手軽さは、一度味わうと手放せません。これについては写真に写すのが難しかったため、公式サイトの動画を参照していただければわかりやすいかと思います。

・音：臨場感を求めるならヘッドフォン推奨

JBL監修のスピーカー（3W×2）を搭載しており、ドルビーオーディオなどにも対応していています。しかし正直なところ、映画やライブ映像で迫力のある重低音を楽しむという用途には少々パワー不足な印象。サウンドを重視するのなら、別途スピーカーやBluetoothヘッドフォンなどを併用するほうがよさそうです。

↑就寝時に環境音楽を流すくらいなら十分な音質。

内蔵バッテリーがもたらす「シームレス視聴」

次に、UIを始めとする細かな部分を見ていきます。

・UI：Google TV対応で快適

本機種はGoogle TVに対応しています。UIは見やすくて操作性が良く、対応アプリも豊富。Netflix、YouTube、Amazon Prime Videoなどはもちろん、U-NEXT、ABEMA、TVer、dアニメストアなどの国内サービスにもしっかり対応しています。

↑画像はスマホ版のGoogle TV。本機でもこれと同様の直感的なUIで操作できる。

・リモコン：Bluetooth対応で便利だが暗所では不便

付属のリモコンはBluetooth機器なので、本体に向けて操作する必要はなし。布団の中でも操作できるのは便利です。Bluetoothの特性上、スリープから復帰する際に一瞬の「待ち」が発生しますが、一度繋がれば快適です。

ただし、暗闇で使うことが前提の製品だけに、ボタンの蓄光処理やバックライトがないのは残念な部分だと感じました。

↑若干のチープさはあるが、操作性や反応は問題なし。

・バッテリー：スペック値からは見えてこないメリットあり

本機種は公式に「38.48Whの大容量バッテリーを内蔵」と記載されていますが、これはエコモード使用時で音楽再生が約4時間、動画視聴に至っては約1.2時間しか持続しない容量です。使用時は基本的にACアダプターを接続しておくほうが無難でしょう。

しかし、実際に使ってみると、短い時間であってもバッテリーが内蔵されていることのメリットが見えてきました。それは、電源を切らずに部屋をまたげる機動性です。

例えば視聴場所をリビングから寝室に移す際、電源が入ったまま移動して映写したい場所へレンズを向ければ即座に補正が作動し、すぐに続きを見ることができます。このシームレスな視聴体験は、バッテリー内蔵タイプならではだと感じました。

・インターフェース：ゲームも楽しめるが「物理的な罠」に注意

Novaは入力端子としてUSB Type-AコネクターとHDMIコネクターを備えており、今回は試しにHDMIケーブルでPlayStation 4に接続してアクションゲームを動かしてみました。上位機種と違って低遅延を売りにしたモデルではないのですが、カジュアルに遊ぶ分には遅延は気にならず、大画面でのプレイは中々の迫力でした。

一つだけ気になったのが、ケーブルとの干渉です。首を振る方向によっては、ケーブルが土台に干渉してしまい、投影角度が制限される場面がありました。

↑写真の向きだとHDMIケーブルが土台と干渉して、上まで首を振り切れない。

もちろん、ジンバルを180度逆に振れば解決する問題ではありますが、暗い中でサッとセッティングしたいときに「あ、こっち向きだとケーブルが……」と一瞬足止めされるのは、本機の軽快な機動性を削いでしまう、ちょっぴり残念なポイントだと感じます。

生活になじむ「最高の1台目」

一通りの用途を試してみましたが、「深夜や完全遮光が前提のルーメン数」「控えめなスピーカー」「暗所でのリモコン操作の不便さ」「外部接続時のケーブル干渉」など、やや物足りなさを感じる場面は確かにありました。

しかし、それらを補って余りある魅力を感じたのも事実です。最大の魅力は、補正機能の優秀さと機動力の良さがもたらす「どこでも即座に大画面」の便利さでしょう。

↑XGIMIのサイトより引用。就寝時に星空の動画を流すのは一度やると癖になる。

リビングで映画を見ていたが座るのに疲れたので寝室へ移動し、ベッドに寝転がって天井に映して続きを見る。眠くなったのでオフタイマーをかけ、星空の映像に切り替えてそのまま就寝……。といった使い方はとても満足度が高く、この製品を使用し始めてから映画や動画を見る本数が格段に増えました。

ホームシアターに興味はあるけど、価格も敷居も高いと感じている人にはぜひ試してほしい、「最高の1台目」と言えます。

