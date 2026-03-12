侍ジャパンでも活躍中のドジャース・大谷翔平が、まさかの人気番組に５秒だけ映りこんでいた！

１１日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」（水曜・午後１０時）では冒頭で、プレゼンターの小籔千豊が「ＷＢＣ開幕記念“どっかに大谷”ＳＰ」であると説明。「実は過去に大谷翔平選手が水曜日のダウンタウンに出演したことがあるらしいんですよ」という。浜田雅功は笑いながら「そんなことないと思うで」「絶対ないと思う」と信じられない様子だ。

この日は「ＷＢＣ開幕記念ＳＰ」と題して放送し、ＷＢＣ開幕を記念して野球系の説や企画を再調査した。この日の１時間の放送で、どこかに大谷が映っているというのだ。

番組の最後に“正解”を発表。大谷が映っていたのは、２０１６年２月２４日に放送した「人生で一度もホームラン打ったことないプロ野球選手などいない説」だった。過去にホームランを打ったことがないプロ野球選手がいるのかを調査した説だ。

本塁打を打ったことがない選手の候補として名前が挙がったのが、日本ハムの中島卓也。そこで番組スタッフは急きょ、日本ハムがキャンプを行っていた米国のアリゾナ州へ。中島本人をインタビューした様子を放送した際、バッティング練習する大谷の後ろ姿が、５秒だけ映っていたのだ。

これが放送されたのは２０１６年。取材した番組ディレクターによると、当時は斎藤佑樹さんや中田翔さんの周りに報道陣が多かったため、人の少ないところで撮影した結果、偶然大谷が映りこんでいたという。

目ざといファンは「大谷さん今おったよね！？」「今大谷さんの背中映ってたな！！」「いま大谷いなかったか？」「今一瞬大谷翔平出てて草」「水ダウ今大谷さん映ったな笑」と大谷を発見。また「大谷さん水ダウ出てた！」「うわあ大谷水ダウに出てるw」「映り込んでてただけ」「水ダウ、ティーバッティングに大谷映っててワロタ」「大谷いる！日ハム時代の」「大谷翔平さん、ちゃっかり水ダウデビューしてたｗ」「水ダウに大谷翔平が出てたこと驚き」と笑った。