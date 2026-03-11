【スタバ】新作タンブラー・ボトル発売　ブルーやピンクの春色デザイン

スターバックス コーヒー ジャパンは3月12日20時から、オンラインストアで新作グッズの先行販売を開始する。店舗では3月13日から販売する。

今回の新作では、パステルカラーのシンプルなステンレスボトルやタンブラーのほか、韓国のスターバックスで販売された商品のデザインにインスピレーションを得たアイテムなどをラインアップする。

韓国のスターバックスで販売された商品のデザインにインスピレーションを得た商品

販売商品は以下の通り。価格はすべて税込。

◆2026ミステリーカラーチェンジングリユーザブルコールドカップ710ml＋2026ミステリーパックリユーザブルカップ専用ストローキャップベアリスタ

冷たいドリンクを入れると色が変わる、冷たい飲み物専用カップとストローキャップのセット。カップがどの色に変わるかはドリンクを入れてからのお楽しみ（4色展開）。ベアリスタのキャップも全4色でランダムとなる。韓国のスターバックスで販売された商品のデザインに着想を得た。税込1,500円（カップ単体は税込900円）。

◆ステンレスボトル メタリックブルー591ml

ペーパーカップ形状のステンレスボトル。真空二重構造で保温・保冷性に優れ、正面にはスターバックスの「サイレン」ロゴを配置したシンプルなデザイン。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込5,000円。

◆替えリッド付きステンレスタンブラー ピンクグラデーション473ml

ピンクのグラデーションカラーが目を引くステンレスタンブラー。ストロータンブラーリッドとボトルリッドの2種類のフタが付属する。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込5,000円。

◆耐熱グラスマグ グラデーション384ml（ピンク／ブルー）

店舗で提供しているカップ形状をモチーフにした耐熱グラスマグ。「ピンク」と「ブルー」の2色展開で、下から上へとグラデーションがかかったスタイリッシュなデザイン。正面には「サイレン」ロゴ、背面にはカスタマイズボックスを描いた。税込2,800円。

◆コールドカップタンブラー グリッター710ml（ピンク／ブルー）

全体にさりげなくグリッターを散りばめた、冷たいドリンク専用タンブラー。「ピンク」と「ブルー」の2色展開。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込2,700円。

◆ステンレスコールドカップタンブラー グリッターアイスピンク503ml

きらめくラメが特徴の冷たいドリンク専用ステンレスタンブラー。丸みのあるフタのフォルムで、かわいらしい印象に仕上げた。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込4,800円。

◆ステンレスボトル STANLEY エアロライト アイスブルーグラデーション473ml

水筒などを製造するアメリカのブランド「STANLEY」とのコラボボトル。軽量で持ち運びやすく、アイスブルーのグラデーションが爽やかな印象。真空二重構造で保温・保冷性に優れている。フタにはシリコン製の持ち手が付く。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込5,900円。

◆3WAYステンレスタンブラー STANLEY アイスブルーグラデーション887ml

STANLEYの大容量タンブラー。フタのカバーを回転させることで「直接飲む」「ストローで飲む」「飲み口を閉じる」の3通りの使い方ができる。ハンドル付きで持ちやすく、大容量サイズも特徴。真空二重構造で保温・保冷性に優れている。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込7,200円。

〈オンラインストア限定商品〉

以下の商品はオンラインストアで3月12日20時に発売する。後日、店舗で販売される場合もある。

◆ステンレスコールドカップタンブラー ナチュラルブルーグラデーション591ml

リボンのストローチャームが付いた、冷たいドリンク専用のステンレスタンブラー。ホワイトからブルーへ変わるグラデーションと、クリスタルのような凹凸ある形状が特徴。韓国スターバックスのデザインにインスピレーションを得た商品。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込5,200円。

◆ステンレスタンブラー ナチュラルブルー473ml

ブルーカラーに繊細なタッチのアートワークを描いたステンレスタンブラー。「Uplift the Everyday」のメッセージとともに、穏やかで晴れやかな気分をイメージしたデザイン。韓国スターバックスのデザインから着想を得た。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込4,800円。

◆ステンレスマグ ピンク355ml

やさしいピンクカラーが特徴のステンレスマグカップ。フタ付きで、オフィスなどでも使いやすい仕様。真空二重構造で保温・保冷性に優れている。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込3,900円。

◆ステンレスボトル グリッターアイスブルーグラデーション355ml

爽やかなブルーグラデーションのステンレスボトル。下部にはアイスブルーとグリッターをあしらった華やかなデザインを採用。真空二重構造で保温・保冷性に優れている。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込4,600円。

◆ステンレスボトル ピンクグラデーション591ml

華やかなピンクのグラデーションが目を引く大容量ステンレスボトル。ストレート形状のフォルムで、下部に小さめのロゴを配置したシンプルなデザイン。真空二重構造で保温・保冷性に優れている。税込5,200円。

パステルカラーのシンプルなステンレスボトルなど