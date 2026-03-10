【セブン‐イレブン限定】「ナルミヤキャラクターズ」がぷっくりシールに! 対象のガム3個購入で1枚もらえるキャンペーン
ナルミヤ・インターナショナルは3月12日、「ナルミヤキャラクターズ」オリジナルぷっくりシールがもらえるキャンペーンを全国のセブン‐イレブン店舗限定で実施する。
「ナルミヤキャラクターズ」オリジナルぷっくりシールをプレゼント
ナルミヤキャラクターズは、2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。
ナルミヤキャラクターズ
これらのキャラクターをデザインしたぷっくりシールが登場。セブン‐イレブンで対象のガムを一度に3個(組合せ自由)買うと、シールを1枚プレゼントする。(一部取り扱いのない店舗もある)
期間は3月12日AM10:00〜25日まで。店の状況に応じて開始時間が遅れる場合がある。また、キャンペーンは景品がなくなり次第終了となる。
