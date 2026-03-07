【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年3月9日〜3月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月9日〜3月15日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『あまり計算高くいかない方が良さそうです』
｜総合運｜ ★★★☆☆
周囲の人達との調和を取るために、自分を下げて見せることが多くなります。今はそれで良くても、後々にその行動が嫌味に映ってしまうようです。今のうちから作戦とかではなく、普通に過ごすようにしておきましょう。仕事や公の場ではそれぞれの役割が違うので、周囲の人達とのぶつかりも少ないです。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
相手への執着心や依存心を原動力に過ごしていきます。その方が計算で動くより相手に伝わることが多いです。同時に相手の幼さや短所も知ることができるでしょう。シングルの方は、神経質な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が他の人にもモテようとしています。
｜時期｜
3月12日 コンディション不調 ／ 3月13日 答えが見つかりやすい
｜ラッキーアイテム｜
炭酸飲料
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞