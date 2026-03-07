俳優の中村倫也が６日放送のＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。２０２３年に日本テレビの水卜麻美アナウンサーと結婚した際の婚姻届けの保証人を明かした。

中村は２３年４月に水卜アナと電撃婚。スタジオで話題が結婚の話に及ぶと、ＭＣのＫｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２・藤ケ谷太輔が「聞いたのはあれ、日村さんが書いたんでしたっけ？」と質問。中村は「そうです、保証人。バナナマンの日村さん」とバナナマン・日村勇紀が婚姻届けの保証人を務めたことを明かした。

ＭＣの笑福亭鶴瓶が「いやいや。だから、あの結婚はビックリした。『えっ、そう？』って」と結婚が寝耳に水だったと打ち明けると、中村も「そうですよね。別にどこにも情報が出てたわけでもないですし」と応じ、極秘交際を徹底していたと話した。

日村は中村が主演する２３年公開の映画「宇宙人のあいつ」で共演。撮影を通じて中村と仲良くなったと話していた。また日村の妻でフリーアナウンサーの神田愛花は夫から聞いて、中村と水卜との交際を結婚前から知っていたことを明かしていた。