中丸雄一、井口綾子、ドリアン・ロロブリジーダという異色のMCトリオが、ゲストの知られざるエピソードをグイグイと深掘りし、“丸撮り”していく深夜のトークバラエティ「まるどりぃ～ココだけの話～」。3月７日（日）放送の第5回では、前回に引き続き、元セクシー女優・三上悠亜の人生を丸撮りする。

SNSの総フォロワー数が1800万人、2025年世界のXフォロワーランキング女性部門で第８位と、トップクラスのフォロワー数を持つ三上。井口が、一時期流行った“ドバイ案件”のような怪しいDMについて質問すると、「DMは来ないんですけど、口頭で言われたことはあります」という驚きの回答が！ 「中東なの？」（ドリアン）、「三上さんレベルだといくら提示されるんですか？」（井口）という質問への直球すぎる回答に、「おお～！」とどよめきが上がる。また、女性タレントに届きがちな「ヤバいDM」について、三上と井口が共感し合っていると、中丸が「今日、男性のスタッフさんの集中力が高いな（笑）」と視野の広さを覗かせる。

三上はアイドルグループ「SKE48」での活動を経て、20歳でセクシー女優へと転身し、一躍トップに上り詰めた。当初は１本限りで活動を終了する予定だったが、「30歳まで」という期限を切って、「セクシー女優界のナンバーワン」を目指した三上。その心変わりの理由や、彼女がトップになるために、そしてトップで居続けるためにやったことを、マインドと行動の両面から深掘り。そんな三上が周囲の人たちから言われたという「三上悠亜がトップを獲れた決定的な理由」とは…？

アダルト業界のギャラ事情や、“しんどかった”撮影エピソード、セクシー女優として活動していた頃の恋愛事情を振り返り、好きなタイプの男性像にも言及。中丸の「男性の考え方や好みの傾向に対する解像度が細かい気がする」という発言から、「男性はだいたい女の子を勘違いしている」と一蹴する三上。男性ファンが好む“清楚系”の方が裏では実は…、という意見に、井口とドリアンが激しく共感し、中丸は無言&苦笑いで頷くばかり。井口の「男性をジャッジする質問はありますか？ 例えば『浮気する男っていると思います？』とか」という三上への質問も、中丸を追い込んでいく！

現在はYouTuberやアパレル・プロデューサーとして活躍する三上が、現在住んでいる３LDKの一部を公開。衣装部屋とメイクルームの内装にかかった費用や、資産として購入した超高級時計にMC3人のテンションがアップ！ 欲しいものはなんでも自分で手に入れられる三上が「もらってうれしかったプレゼント」の話題から、「もらって戸惑うプレゼントは食べ物」で満場一致。スタジオが震えた、中丸が披露した「ファンからのプレゼントに震えた話」とは…！？

「まるどりぃ～ココだけの話～」（ABCテレビ）は、３月７日(土)深夜１時から放送。TVer見逃し配信あり。