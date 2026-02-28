開幕3連敗の横浜FMが待望の今季初白星! 後半早々に遠野&山根がスーパー弾、初黒星の東京Vはルーキー仲山獅恩がデビュー

開幕3連敗の横浜FMが待望の今季初白星! 後半早々に遠野&山根がスーパー弾、初黒星の東京Vはルーキー仲山獅恩がデビュー