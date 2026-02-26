この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

浮気相手は「教習所の教官」だった…不貞の証拠を掴まれた妻と相手男性に下された制裁

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「PIO探偵事務所」が、「【浮気調査】ブレーキ効かず…教習所の誘惑｜PIO探偵事務所」と題した動画を公開した。本動画では、自動車教習所に通い始めた妻の行動に不審を抱いた夫からの依頼を受け、探偵が浮気調査を行う様子とその衝撃的な結末が記録されている。



依頼者の夫（34歳）によると、妻（30歳）は2ヶ月前から教習所に通い始めたが、当初は3時間程度で帰宅していたものの、最近は半日近く家を空けることが増えたという。さらに、帰宅した妻から「いつもと違う甘い匂い」がすることに違和感を覚え、浮気を疑うようになった。調査員が妻を尾行したところ、教習所を出た妻は駅とは反対方向へ向かい、男性と合流。二人は親密な様子で手を繋ぎ、焼き鳥屋で食事をした後、男性のマンションへ入り数時間を過ごしたことが確認された。



後日、探偵事務所での報告会にて、調査員の小林氏から決定的な証拠写真を見せられた夫は、「教官のところに土下座させてやりたい」と激昂する。しかし小林氏は、「感情的に動くと法的なリスクが伴う」「名誉毀損や強要罪に問われる可能性がある」と冷静に諭し、話し合いによる解決を促した。調査の結果、浮気相手は妻が通う教習所の教官であることが判明していた。



動画の終盤では、調査から3ヶ月後の依頼者からの電話音声が公開された。夫は妻に対して証拠を突きつけ、妻は教官に唆されたと弁解しつつも浮気を認めたという。結果として夫婦は離婚することとなった。また、弁護士を通じて教習所に事実が伝わり、浮気相手の教官は解雇され、現在は慰謝料を請求中であると語られた。一時の感情に流された代償の大きさを物語る結末となった。



【浮気調査のことならＰＩＯ探偵事務所にお任せください！】

◎インターネット初回限定特別プラン

今なら調査料金3時間無料！自宅からオンラインでの相談も可能

詳しくは【0120-522-541】までお電話、または以下のリンクよりお問い合わせください。

https://www.pio.co.jp/contact/



▼PIO探偵事務所（株式会社ピ・アイ・オ）

HP：https://www.pio.co.jp/

X：https://twitter.com/piotantei

Instagram：https://www.instagram.com/tantei.pio

TikTok：https://www.tiktok.com/@pio6081