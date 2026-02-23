推しボールペン総選挙「OKB48」総合Pに聞く。“文具離れ”の実情と注目のボールペン5本

【大人の文房具“再”入門】

持ち物のデジタル化が進み、文房具とちょっと距離ができてしまった“大人”にとっても、まだまだ手放せないボールペン。ペンケースはもう持っていないという人は多くても、ボールペンを1本も持っていないという人は稀ではないでしょうか。

そんなボールペンの人気投票としてすでに15回も開催されている「OKB48」を知っていますか。2011年に発売されたムック『すごい文房具リターンズ』（KKベストセラーズ刊）の企画として始まり、その後『グッとくる文房具』（徳間書店刊）に場所を移して続けられ、現在は文具王・高畑正幸さんが引き継ぐカタチで毎年開催されている、“お気に入りボールペン”を決める総選挙です。

>> OKB48

「OKB48」の運営に初回から携わり、自身も文房具好きという放送作家・ライターの古川 耕さんに、「OKB48」の裏側からデジタル時代における文房具の存在、そして圧倒的な強さを誇る三菱鉛筆のボールペン「ジェットストリーム」についてなどを聞きました。最後には、古川さんがいま注目のボールペン5本も紹介します。

▲古川 耕。放送作家、ライター。ライムスター宇多丸の人気ラジオ番組「アフター6ジャンクション2」の構成作家を務めつつ、Webメディアでは文房具愛あふれる連載を続けている。企画立ち上げ時より「OKB48」総合プロデューサーとして運営に携わっている

■「OKB48」は義務感、使命感で続けている

ーーそもそも「OKB48」はどのようなことがきっかけで始まったんですか。

古川 耕 僕が構成作家をやっていたTBSラジオの「ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル」という番組で、2008年頃から文房具をちょっと取り上げるようになったんです。ISOTという文房具の国際見本市に取材にいったりとか。そして2008年の年末に同番組のポッドキャストで僕の個人的な「今年の文房具ベスト」を紹介したんです。でもその頃は、宇多丸さんやスタッフからは「ボールペンについて熱く語っているのはおかしい」みたいに変人扱いでしたね。

ーーまさに“ニッチな趣味”。

古川 いや、趣味としてすら見られてないぐらい（笑）。それを聴いていた当時KKベストセラーズの編集さんが「文房具の世界ってこうなってるんだ、おもしろい！」となり僕にコンタクトを取ってくれまして。そして2010年に発刊されたのが『すごい文房具』というムックなんです。

ーーあの頃はたくさん文房具ムックが発売されていた記憶があります。

古川 それまでの文房具の雑誌やムックって、わりと大人向けの品が良い内容のものが多かったんですが、『すごい文房具』は中身がバラエティに富んでいました。僕が担当したページでいうと、イラスト付きでパイロット家と三菱家の天下統一の戦いを描く“文房具アカデミア”という記事とか。フジテレビで放送されていた「カノッサの屈辱」のような、真面目な雰囲気でパロディをやるといった企画が多いムックでした。このムックが13万部ぐらいのヒットとなって、その後カジュアルな文房具ムックがたくさん出てきたんです。そして、『すごい文房具』の2冊目を出すという話になった時、編集さんが「人気投票やりたいです！」と。

ーーそれで生まれたのが「OKB48」ですね。

古川 そうです。当時はマンパワーがあったから、原宿とか巣鴨とかにアンケートを取りに行ったりしていました。そして第1回「OKB48」が掲載された『すごい文房具リターンズ』が発売されました。2011年ですね。

ーーその後、小社（徳間書店）のムック『グッとくる文房具』に舞台を移し続けられました。

古川 『グッとくる文房具』では2回ほどやったんですが、このムックもなくなるということで、どうしようかと。その時、文具王・高畑正幸さんが「これは続けたほうがいい」と言われまして。そして文具王がお金を出し、僕もボランティアで携わりつつ続けているという感じです。

▲運営が用意している「OKB48」握手会セットと説明書き。これを貸し出し、全国各地で握手会が開催される

ーーもしかして運営費用は持ち出しですか？

古川 そうです。マネタイズが下手と言われ続けてますが（笑）、お金儲けにしちゃうとランキング自体が胡散臭いものになっちゃいますからね。2015年以降はもう半ば義務感、使命感でやっています。

■“文具離れ”は大人に起こったこと

現在は文具王・高畑さんや古川さん、『すごい文房具』『グッとくる文房具』を手掛けた編集者など少人数で運営されているという「OKB48」。全国各地の文具店などで開催され“握手会”と呼ばれる書き比べて投票できるイベントやWeb投票（票の比重は握手会より低く設定）などでボールペンの1位が決められ、その結果はWebサイトのほか、ラジオ「アフター6ジャンクション2」内でも発表されています。ではこの握手会にはどんな人が参加しているのでしょうか。

ーー近年はデジタル化が進み、文房具離れが進んでいるように感じます。そんな中、握手会に訪れ書き比べる人というのは、やっぱり文房具好きになるのでしょうか。

古川 参加者には3パターンあると思っています。ひとつは「アフター6ジャンクション2」のリスナーさん。番組内で告知することもあるので。もうひとつはやはり文房具ファンです。2010年に『すごい文房具』が発売されて、文房具好きが実はめちゃくちゃいたというのが可視化された気がします。当時は奇異な視線で見られていた存在が、「文房具好きです、趣味です」と言っても違和感を持たれなくなった。

▲文房具好きの中でもかなりマニアックな古川さん

今や文具女子博などの文房具の展示会や即売会はたくさん人が集まるイベントですから。そして3つめが学生さんですね。握手会は学園祭のイベントとしても行われることがあるので。

ーーたしかに学生さんは現役文房具ユーザーですしね。

古川 そうなんです。学生さんはものすごい熱意を持って握手会に参加してくれるんですよ。塾や高校、大学の学園祭とかでやったら、それなりに票は集まるし、現役世代の中高生もボールペンは使っているので。

ーーえ、中学生や高校生もボールペンって使うんですか？

古川 中高生も普通に使ってますよ。なんなら小学生も結構使っていたりします。

ーーそうなんだ、知りませんでした。

古川 色つけたりとかで使っているのではないかと。

ーーGIGAスクール構想でデジタル化が進んでいるとはいえ、まだまだ学生さんにとって文房具は、なくてはならないものですよね。

古川 デジタル化が急速に進み、一度“文具離れ”みたいなものはあったと思います。ただし、それって大人に起こったことなんですよね。そして学生さんのように普段から使っていると愛着も湧く。だから「文房具が趣味です」という学生さんはおそらく以前と比べて圧倒的に増えたと思います。SNSやYouTubeでは「勉強垢」というものがあり、自分の勉強環境や文房具を紹介したり解説したりする子も結構いますよ。

ーーYouTubeで高級シャープペンを紹介しているショート動画を観たことあります。

古川 おそらくこれまでで一番活況なんじゃないかなと思います。デジタル機器が浸透したことで、アナログの道具や手書きの良さに向き合うフェーズに入ったのではないでしょうか。アナログレコードが復権した時のような感じです。サブスクとCDとレコード、実際の本と電子書籍など、ソフト界隈で起こったことがすべて文房具というハードの世界でも起こっている。なんなら今、手書きの手帳は復権の兆しがあるんです。

ーー手帳、売れてるんですね。

古川 売り上げが伸びているって話もあります。デジタルが主流になったからこそ、あえて文房具、あえてアナログな道具を使いたいという人たちはいます。デジタルから切り替えるために、手書きの時間や、手で何か作業する時間を残したほうがいいという人たちがいて、ペンやノート、手帳を選んでいる。そうすると、ある種ホビーとして文房具を使うので、多少値が張るものでも買うんです。

▲普段からノートを複数持ち歩き使っている古川さん

ーーそして所有欲が満たされたり満足感を得られたりする。まさにホビーですね。

古川 だから文房具の高級化も進んでいて、それが学生にも起こっている。高級シャープペンはまさにその流れかもしれません。

ーーでは文房具はブームが終わって、寂しい状況ではまったくない、と。

古川 今はもう、線引きができた、身の丈がちゃんと分かった、という気がします。落ちて上がったというのではなく、ちょうどいいところに落ち着いている感じですね。

ーーとはいえ、原材料費の高騰や少子化など、今後もいろいろ大変そうではあります。

古川 たしかに安くてたくさん買えるというのは、ホビーとして見た場合、すごく有利ではありました。安くて高品質は日本のボールペンの良さではありますから。ただ少子化については、子どもひとりにかけられる単価が上がってくるという面もあるのかもしれません。男子学生を中心とした高級シャープペン界の活況はすごいですから。メカニカルなものって男子学生は好きですしね。それに、勉強に使える道具という意味では親の出資のハードルも下がりますし。

ーーたしかに！

古川 つくづくすごい時代になったと思います。文具イベントで男子中学生がオープン待ちしてるんですよ。これまで文房具ファンって女性が多かったんですが、今までほとんどいなかった男子中学生や高校生のグループが順番待ちして、始まったらお目当ての限定シャープペンに飛びつく。「こういう子たちって10年前にはいなかったな」って。大人のニッチな趣味だったものが、今は若い子たちのホビーになっているんだなというのは実感しています。

■ジェットストリームはなぜこんなに支持されるのか

以前起こった文房具ブームとは明らかに違うカタチで盛り上がりを見せている文房具。そんななかでもボールペン総選挙「OKB48」では、三菱鉛筆の「ジェットストリーム」が1位の座に君臨し続けてきました。

ーー「OKB48」では「ジェットストリーム」が15連覇となっています。強さの秘密はどこにあるのでしょうか。

古川 今やジェットストリームは、カップラーメンにおける日清のカップヌードルとか、スポーツ飲料におけるポカリスエットとか、清涼飲料水におけるコカ・コーラとか、ジャンル自体を象徴するアイコニックな存在になっています。ジェットストリームはその登場以後、日本のボールペン界に「低粘度油性ボールペン」というジャンルをつくったのですが、先ほど例に挙げた製品たちも、そのジャンルの出発点のような存在でありながら、のちに形成されたそのジャンルの中では特異な存在に位置付けられてますよね。そして誕生時からほぼデザインが変わってない、という共通点もあります。

ーーたしかに、他のボールペンの名前は知らなくてもジェットストリームだけは知っているという人が多い気がします。

古川 誰もが一度は食べたことがある、飲んだことがある、というのと一緒で、誰もが一度は使ったことがあるボールペンとして認識されている感じはありますよね。でも実は、15回目で初めてジェットストリームが1位から落ちたんですよ。

ーーそうなんですか？

古川 ええ。最新の第15回で1位になったのは「ジェットストリーム ライトタッチインク」なんですよ。

ーーそれ、ジェットストリームなんじゃ…。

古川 リニューアル版みたいなものです。それが兄弟争いを制した。

ーーほぼジェットストリームですね（笑）。

古川 「ジェットストリーム スタンダード」という連覇してきたものが落ちたというのは大ニュースだし、でも結局ジェットストリームの牙城は揺るがなかったという意味では、やはり強しとも言えるんですが（笑）。

ーーですよね。

古川 結果発表をしたラジオ「アフター6ジャンクション2」（2026年2月10日放送。radikoやYouTubeにアーカイブあり）で代打MCをしてくれたTBSの篠原梨菜アナウンサーが「自分はジェットストリームネイティブだと思います」と言っていたんです。物心ついた時に初めて触ったのがジェットストリームだった、と。我々のようにジェットストリームが途中からやってきた感覚とはおそらく根本的に違うわけです。要はスマホがもともとあった世代とそうじゃない世代といったものに近いぐらい解像度が違う。

ーー当初、海外向けに発売されていたジェットストリームを、日本で売れるようにノック式にして国内販売を開始したのが2006年。もう20年も経つんですね。

古川 やっぱり歴史が積み重なっていて、“マイ・ファーストボールペン”に選ばれるような時代にもなり、どこに行っても必ず売っていて、売り切れることはない。いろいろな場面で差し出されるボールペンもジェットストリーム。そういった環境的なものも含めて、盤石の強さになってきているんだと思います。

ーー要するに書き心地うんぬんを超えた存在になっている、と。

古川 そうですね。もう1位の舞台ができあがっているわけです。でも僕は、ボールペンの性能という意味でも、まだミステリアスな部分が残っていると思ってて。

ーーどういうことですか。

古川 2006年に国内発売され、2007年から2008年にかけてブレイクしていったんですが、当時のメディアではよく「低粘度油性インク」がすごい、という言い方をされていたんですね。それで他社も「じゃあうちも低粘度油性インクでボールペンを出そう」というので、「低粘度油性戦争」みたいなのが起こったんです。本来の油性インクが持つ“ねとっ”とした書き心地ではなく、サラサラした書き心地を売りにするという。

ーーたくさん出ましたよね。

古川 でも結局、どれもジェットストリーム以上の評価を得られませんでした。もちろん個人個人で好みはあり、他社の低粘度油性ボールペンが好きだという人もいると思いますが、事実としてジェットストリームを上回れなかった。

ーー強すぎる。

古川 ひとつ示唆的な話があります。ジェットストリームインクを開発された三菱鉛筆の市川秀寿さんは油性ボールペンが嫌いだったんです。水性インクのボールペンを好んで使っていて、水性ボールペンのような油性ボールペンを作りたいと思って開発したという話をされていました。なので、おそらく最初から明確に「油性ボールペンらしからぬ軽いボールペンをつくりたい」というゴールが明確にあったのだと思います。ただ当時、ライバル他社は分かりやすい指標として、インクの粘度を下げればジェットストリームに近づくだろう、となり、低粘度油性競争になっていった。ですが、ジェットストリームはインクの性能だけではなく、例えばグリップのデザインとかボディのバランスとか、そういったものも含めた総体として「軽い書き心地のボールペン」を目指した。それがジェットストリームらしさみたいなものを生み出しているのかもしれません。

▲にこやかに深い考察を話す古川さん。ガチ文具オタク感あります

ーーなんだか深い話ですね（マニアックだわ…）。

古川 正直、「ジェットストリームの良さ」というものに関しては、我々はたぶんまだ正体をつかみきれていません。ですが、ここ数年のボールペン界は、“軽さ”という方向に各社向かっているんです。低粘度ではなく、とにかく軽い書き心地のボールペンを作り出そうとしている。油性だけではなく、水性やゲルインクも含めて。つまりこれは、各社がようやくジェットストリームの出発点に辿り着いたと言えるのかもしれません。

ーー軽さという面で注目のボールペンってどんなものがありますか。

古川 2024年に発売されたぺんてるの「フローチューン」ですね。開発期間7年、総勢100人が関わったというボールペンで、油性なのに軽さをさらに押し進めたものです。すごく軽くて濃く書ける。あとは三菱鉛筆の「ユニボール ゼント」。2025年に発売された水性ボールペンですね。水性はもともと軽い書き心地なんですが、水っぽいしゃばしゃばしたインクが入っているので、紙に染み込んだりにじんたり裏抜けしたりする。最近はあまり人気がなかったんですが、それを油性インクのように使える新しい水性インクを開発したと打ち出しています。もちろん水性だから書き心地は軽い。どれも“軽さ”という方向に行っていますよ。

■古川さん注目のボールペン5本

「OKB48」は毎年、一部を入れ替えつつボールペンを48本そろえて開催されます。もちろん古川さんも、毎回実際に使って書き心地を試しているそうです。そんな古川さんがいま注目するボールペンを5本挙げてもらいました。「毎年、ボールペンのトレンドを押さえるつもりで選んでいます」ということで、やはり注目の5本も最新となる第15回「OKB48」の中からになります。

【1本目】三菱鉛筆「ジェットストリーム ライトタッチインク」（220円〜）

ジェットストリームのアキレス腱とずっと言われていたデザインの古さを払拭しました。近年の文房具のトレンドを踏襲し、無垢で装飾が比較的少ないデザインになっています。単体でブラインドテストをしたら正直、（スタンダード・モデルとの違いを）当てられないと思いますが、OKBの握手会のような場で書き比べてみると、スタンダードとの違いははっきり分かります。正統進化であり、同時にスタンダードの偉大さや不思議さを実感させられる1本です。（古川さん）

>> 三菱鉛筆「ジェットストリーム ライトタッチインク」

【2本目】ぺんてる「フローチューン」（330円〜）

個人的にはめっちゃ好きです。ものすごい極端なボールペンで、各社が一斉に“軽さ”という方向に向かい、多様性みたいなものが失われている中で、軽さを追い求めた結果、ほとんどピーキーと言っていいほどキャラ立ちした感じです。そういうところに「日本のボールペンの良さ」みたいなものが詰まっていると僕は思います。（古川さん）

>> ぺんてる「フローチューン」

【3本目】トンボ鉛筆「ZOOM L1」（4400円）

近年のボールペン界隈でのトレンドとして軽さ以外に高級化というものもあります。その流れのなかで、1980年代からあったデザイン文具、かっこいい文具を作ってきた“ZOOM”というブランドがリニューアルして、古臭くなく、どこかの真似でもないものを作ろうとして登場した1本です。その心意気や良し。（古川さん）

>> トンボ鉛筆「ZOOM L1」

【4本目】三菱鉛筆「ユニボール ゼント」（275円〜）

ずっと手つかずだった水性インクに「だからこそやりようがあるんじゃね？」と、ある種のフロンティアを見出し、現代的にアップデートしてみせました。ジェットストリームをやりきって、ゲルインクもいいものをいっぱい持っているメーカーがフロンティアに踏み出したところに注目ですね。技術的な挑戦はすごいと思います。（古川さん）

>> 三菱鉛筆「ユニボール ゼント」

【5本目】ぺんてる「カルム」（165円〜）

静音性が売りのボールペンです。ラジオの現場で仕事をしているため、ノックする時の音がどうかというのはノック式ボールペンを見る時の個人的なチェックポイントのひとつなんですが、そういう視点で探すと実はあまりない。むしろ音がしっかり出たほうがペン先が出ているかどうかがはっきり分かるから、あえて音を大きくするほうが多かったんです。が、これはその逆。コロナ禍でリモート会議が増えた時に、ノック音をマイクが拾ってしまうという問題が起きて、それにぺんてるが向き合った。シボ感があるグリップで握り心地もすごくいいんですよ。（古川さん）

>> ぺんてる「カルム」

＊ ＊ ＊

PCで仕事をしたり、スマホをいじったりしていると、文房具離れしたなと感じることが増えました。しかし、ボールペンをまったく使わないかというと、決してそういうわけでもなく、バッグの中には必ず1本は入れています。また、あえて“書く”ことにより、忘れないようにするなんてこともあります。

ニーズに合わせてまだまだ進化を続けているボールペン。今、使っている1本がどんな商品か知らない人も多いかもしれませんが、たまに文具店に寄って最新のボールペンを試し書きしてみてはいかがでしょうか。書き比べることで自分の推しが見つかるかもしれませんよ。

>> 大人の文房具“再”入門

＜取材・文／円道秀和（GoodsPress Web） 写真／逢坂 聡＞

【関連記事】

◆自分好みの1本があればいい。多色ペンを最適化する「スタイルフィット」の新提案

◆樽材のエイジングを味わう一本。ジェットストリーム「ピュアモルト」新作が登場

◆ゼブラの新作ハイエンドシャープペンは質実剛健さ溢れる金属感と扱いやすさが融合したスゴいヤツ！