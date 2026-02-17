「ヘアメイクたちが手放さない」1,000円以下で買える「わざとらしくない」マスカラ・アイブロウの名品

プライス以上に活躍する「プロのリピあり」

日常的に頼りたいのは、気兼ねなく使えて、価格以上の満足感をくれる「安くていいコスメ」。けれど、膨大な選択肢から「とくにいい」名品を探すのは、楽しい半面、時間と手間がかかるもの。そこで、日々多くのコスメを試す美容通に愛用アイテムを取材。“ずっと買い続けている”揺るぎないものとは？





【Recommenders/Hair&Make-up Artist】

小澤麻衣さん（mod’s hair）/＠moppmopp8、スガタクマさん/＠sugatakuma







「簡単に“自然な眉”に仕上がる」

デジャヴュ アイブロウカラー アッシュブラウン 880円／イミュカスタマーセンター



「液がべったりとつかないから、やわらかい毛流れをつくれます。細かな毛まで１本１本絡めとる極小のブラシも好き。眉毛が薄い人もテクニックフリーで使えるうえ、地肌に液がつきづらい」（ヘアメイク・小澤さん） 塗り重ねてもムラにならない処方で、美しい眉メイクをサポート。







「自まつ毛のように自然に盛れる」

メタルックマスカラ 01 990円／井田ラボラトリーズ



「メタルコームが何より塗りやすい。コームについたマスカラ液をティッシュオフする必要がなく、そのままのせてもダマやムラになりにくく扱いやすい。１度塗りでナチュラルに仕上げるのが好みです」（ヘアメイク・スガさん） 最後にコームの先端で整えれば、誰でもきれいな束感まつ毛がつくれる。







（実力以上のハイコスパ・コスメ）

【全22アイテムの一覧へ】≫高くていいより「安くていい」メイクのプロ5人が買い続ける「コスメの中でもとくにいい」名品





