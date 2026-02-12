ÅÒÇî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖPolymarket¡×¥Ù¥Ã¥È¾õ¶·¤Ï·ÐºÑ»ØÉ¸¡¦·è»»È¯É½¡¦À¯¼£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤è¤ê¹â¤¤ÀºÅÙ¤ÇÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾¡ÇÔ¤äÂçÅýÎÎÁªµó¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë»öÊÁ¤òÅÒ¤±¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ç¤¤ë¡ÖÍ½Â¬»Ô¾ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅÒÇî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅÒÇî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëPolymarket¤ÎÆ°¸þ¤ò¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤È¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¤¬Í½Â¬»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Î°ìÎ®¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ä¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤è¤ê¤â´ë¶È¼ý±×¤ä·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÍ½Â¬¤¬Àµ³Î¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5933475
Kalshi and Polymarket Create New Competition for Professional Economists - The New York Times
https://www.nytimes.com/2026/02/11/business/economy/forecasts-prediction-markets-economy.html
Polymarket¤Î»²²Ã¼Ô¤¬³ô¼°¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤è¤ê¤â¹âÀºÅÙ¤ÎÍ½Â¬¤ò¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¤Î¥¿¥¤¥¹¡¦¥¸¥§¥ó¥»¥ó¶µ¼ø¤Ï¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ÎÍ×°ø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤Î¼è°ú¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤ÉÍø±×ÁêÈ¿¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¤Í½Â¬¤¬½Ð¤ì¤Ð¼ê¿ôÎÁ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤¿Í½Â¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ½Â¬¤ò³°¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÃÑ¤ò¤«¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¶ËÃ¼¤ÊÍ½Â¬¤Î¸øÉ½¤òÈò¤±¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Í½Â¬»Ô¾ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë°ìÈÌ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥×¥í¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥ó¥»¥ó»á¤Ï¡ÖÍ½Â¬»Ô¾ì¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¸ý¤Ç¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ÂºÝ¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Î¿®Ç°¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÆ°µ¡¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½Â¬¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍ½Â¬»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡ÖÍ½Â¬ÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¡Ö·è»»È¯É½¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤·¤¤¾ðÊó¤òÃÊ³¬Åª¤Ë²Á³Ê¤ØÈ¿±Ç¤¹¤ë¡×¡Ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÊÝ¼éÅª¡¦Æ±Ä´Åª¤ÊÈ¿±þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ã»´üÅª¤Ê²Á³ÊÊÑÆ°¤ò¤è¤êÁÇÁá¤¯¿¥¤ê¹þ¤à¡×¡Ö²Á³ÊÈ¯¸«(¤É¤Î¿å½à¤¬ÂÅÅö¤Ê²Á³Ê¤«¤ò»Ô¾ì¤¬¸«¤Ä¤±¤ëµ¡Ç½)¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀè¹Ô¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ½Â¬»Ô¾ì¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎKalshi¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÊÆ·ÐºÑ¸¦µæ½ê(NBER)¤¬2026Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿ººÆÉÁ°ÏÀÊ¸(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤Ç¤Ï¡¢Kalshi¤ÏÀßÎ©¸åÌó5Ç¯´Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢¹âÅÙ¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿Í½Â¬¼Ô¤ÈÆ±Åù¤ÎÀºÅÙ¤Ç·ÐºÑ´ØÏ¢¤ÎÍ½Â¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤ÏÀìÌç²È¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Í½Â¬»Ô¾ì¤¬´°Á´¤ËÆÈÎ©¤·¤¿ÃÎ¸«¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ëJP¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§¡¼¥¹¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ã´Åö¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥§¥í¥ê»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥¿¡¼¤ÏÀìÌç²È¤ÎÍ½Â¬¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ²ñ¼Ò¤ÎJefferies¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥·¥â¥ó¥º»á¤Ï¡¢Í½Â¬»Ô¾ì¤¬»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤À¯¼£¡¦·ÐºÑÆ°¸þ¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤ë¥±¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÍ½Â¬»Ô¾ì¤Î¥Ù¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤Ê¤¤¸Â¤êÍ½Â¬¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤ÎÍ½Â¬¼Ô¤Ë¤ÏÍ½Â¬¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¥Ç¡¼¥¿¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¤¤Æ¿ô»ú¤Ë¤½¤ì¤Û¤É³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ½Â¬¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í½Â¬»Ô¾ì¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤ë»ö¾Ý¤Ë¤Î¤ßÅÒ¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤¿¤á¡¢Í½Â¬¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í½Â¬¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤òÁªÈ´¤·¤Æ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Í½Â¬¼Ô¡×¤ò½¸¤á¤¿Good Judgment¤Î¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥ÁCEO¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤ÎÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤òÅý¹ç¤·¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¿äÄêÃÍ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤Í½Â¬¼Ô¤È¤·¤Æ¡ÖAI¡×¤òµó¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤¬Ë³¤·¤¯¡¢´Ä¶¤¬Î®Æ°Åª¤Ê¾ì¹ç¡¢AI¤ÏÄêµÁ¾å²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Î¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£AI¤Ï¡¢¿ô»ú¤ä»ØÉ¸¤è¤ê¤â¿Í´Ö¤äÊ¸²½¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ë¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤½¿Í´Ö¤Î³èÌö¤Î¾ì¤¬»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½Â¬¼Ô¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Â¬»Ô¾ì¤ÇÅÒ¤±¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï°ìÉô¤Î½£¤Ç¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¥¢¥×¥ê¤Ëµ¬À©¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ´ØÏ¢¤ÎÍ½Â¬»Ô¾ì¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î»þÅÀ¤ÇËèÆü6000Ëü¥É¥ë(Ìó94²¯±ß)°Ê¾å¤¬ÅÒ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤¬À®½Ï¤·Î®Æ°À¤¬¸þ¾å¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¶âÍ»Í½Â¬»Ô¾ì¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£