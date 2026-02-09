Ì¡²è¡Ø¥³¥¦¥Î¥É¥ê¡Ù¥â¥Ç¥ë¤Î°å»Õ¤¬Ì¿Ì¾¡¡Âçºå¡¦Àôº´Ìî»Ô¤Î¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¡É Ì¾¾Î¤Ï¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¤¤Î¤Á¤Î¥Ð¥È¥ó¡Ù¡¡¡Ú»ÔÄ¹¤ËÊ¹¤¯ Á´¹ñ½é¡¦¹ÔÀ¯¼çÆ³¤Î·×²è¤È¤Ï¡Û
ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤¬¡¢¿Æ¤¬°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÆ¿Ì¾¤Ç¤âÍÂ¤«¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¡×¤Î³«Àß¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·×²è¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀôº´Ìî»Ô¤ÎÀéÂå¾¾Âç¹Ì»ÔÄ¹¤Ï¡¢Àè¹Ô»öÎã¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ»Ô¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤¿¤á¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢RKK·§ËÜÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¤Ê¤¼¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¡×¤ò¹ÔÀ¯¼çÆ³¤Ç³«Àß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÀéÂå¾¾Âç¹Ì Àôº´Ìî»ÔÄ¹¡ÖÁ´¹ñÅª¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬°ä´þ¤µ¤ì¤ë»ÄÇ°¤Ê»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÂçÀÚ¤ÊÌ¿¤ò²¿¤È¤«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»Ô¤È¤·¤Æ¾òÎã¤òÀ©Äê¤¹¤ëÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Çº£²ó¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¡Ù¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――2·î9ÆüÍ¼Êý¡¢ÀéÂå¾¾»ÔÄ¹¤Ï·§ËÜ»Ô¤ÎÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬°Ê³°¤ÏÈó¸ø³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡©
ÀéÂå¾¾Âç¹Ì Àôº´Ìî»ÔÄ¹¡ÖÂçÀ¾»ÔÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤ì¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤±þ±ç¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Àôº´Ìî»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡ÖÃæ¿´Åª¤ËÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¤ÈÀôº´Ìî»Ô¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£·§ËÜ»Ô¤ÏÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢Àôº´Ìî»Ô¤Ï°ìÈÌ»Ô¤Ç¤¹¡£·§ËÜ»Ô¤Ï»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤äÆý»ù±¡¤ò»Ô¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àôº´Ìî»Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¸¢¸Â¤¬ÂçºåÉÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¸å¤ÎÂçºåÉÜ¤È¤ÎÄ´À°¤¬¡¢Àôº´Ìî»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£»Ô¤Î¸¢¸Â¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÂçºåÉÜ¤È¤ÎÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£Æü¤ÏÂçÀ¾»ÔÄ¹¤ä·§ËÜ»Ô¤Î¿¦°÷¤«¤éµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
――¼«¼£ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼º£¡¢Àôº´Ìî»Ô¤Ç³«Àß¤¹¤ë¤Î¤«¡©
ÀéÂå¾¾Âç¹Ì Àôº´Ìî»ÔÄ¹¡ÖÀôº´Ìî»Ô¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤«¤é¡Ø»Ò¤É¤â´ðËÜ¾òÎã¡Ù¤ò»Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÂçÀÚ¤ÊÌ¿¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹ÔÀ¯¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢º£²óÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ½»»¤Ê¤É¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
――½Ð»ºÄ¾¸å¤Î½÷À¤¬·§ËÜ¤Þ¤ÇÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤¬¡©
ÀéÂå¾¾Âç¹Ì Àôº´Ìî»ÔÄ¹¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£´Ú¹ñ¤ä¥É¥¤¥Ä¤Î¤è¤¦¤ËÁ´¹ñÅª¤ÊÅ¸³«¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·§ËÜ»Ô¤Î»ü·ÃÉÂ±¡¤¬Ä¹Ç¯¡¢°ì¤Ä¤ÎÌ±´ÖÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¸É·³Ê³Æ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë·É°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ü·ÃÉÂ±¡¤ÎÀè¿Ê»öÎã¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
――±¿±Ä¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ¡¢¹¥Ä´¤Ê¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢Ç¼ÀÇ³Û¤ÎÊÑ²½¤ä»ÔÄ¹¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
ÀéÂå¾¾Âç¹Ì Àôº´Ìî»ÔÄ¹¡Ö»ä¤¬¤â¤·Âå¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿·¤·¤¤»ÔÄ¹¤Î¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Àôº´Ìî»Ô¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é±þ±ç¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Þ¤À¥¹¥¿ー¥È¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤â¤¹¤Ç¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
――2·î10Æü¤Î»ü·ÃÉÂ±¡¤Î»ë»¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÅÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
ÀéÂå¾¾Âç¹Ì Àôº´Ìî»ÔÄ¹¡ÖÀôº´Ìî»Ô¤Ç¤Ï¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¤ê¤ó¤¯¤¦Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤ËÂÐ¤·¤Æ1²¯5000Ëü±ß¤Î²þ½¤ÈñÍÑ¤ò·×¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏºÇÄã¸Â¤ÎÈñÍÑ¤Ç¤¹¡×
¡ÖÌÀÆü¤Î»ë»¡¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
――¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ü·ÃÉÂ±¡¤Ï¡Ø¤³¤¦¤È¤ê¤Î¤æ¤ê¤«¤´¡Ù¡¢»¿°é²ñÉÂ±¡¤Ï¡Ø¥Ù¥Óー¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àôº´Ìî»Ô¤Ï¡©
ÀéÂå¾¾Âç¹Ì Àôº´Ìî»ÔÄ¹¡ÖÀôº´Ìî»Ô¤Ç¤Ï¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¤¤Î¤Á¤Î¥Ð¥È¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥Íー¥ß¥ó¥°¤ò¡£¤¦¤Á¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ø¥³¥¦¥Î¥É¥ê¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤ÊÀèÀ¸¤¬¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀèÀ¸¤¬¥Íー¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢¨Àôº´Ìî»Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤æ¤ê¤«¤´¡Ê²¾¾Î¡Ë¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀéÂå¾¾»ÔÄ¹¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¤¤Î¤Á¤Î¥Ð¥È¥ó¡Ù¤È½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊäÂ¡ÛÀôº´Ìî»Ô¤È¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¡×
Àôº´Ìî»Ô¤ÏÂçºåÉÜ¤ÎÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤È¶¶¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿Í¸ýÌó10Ëü¿Í¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉÕ³Û¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
Àôº´Ìî»Ô¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¤â¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¡×¤ò³«Àß¤·¡¢ÆâÌ©½Ð»º¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
³«Àß¤µ¤ì¤ì¤Ð·§ËÜ¤Î»ü·ÃÉÂ±¡¡¢Åìµþ¤Î»¿°é²ñÉÂ±¡¤ËÂ³¤¤¤ÆÁ´¹ñ3ÎãÌÜ¡¢¼«¼£ÂÎ¼çÆ³¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
