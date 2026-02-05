未発表な次期フォルダブルスマホ「motorola razr 70」と「motorola razr 70 ultra」が各認証を通過！型番はXT2657とXT2655に
アラブ首長国連邦（UAE）の電気通信・デジタル政府規制局（Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority：TDRA）がLenovo Group傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）の縦開き型フォルダブルスマートフォン（スマホ）の次期モデルと見られる「motorola razr 70（型番：XT2657-8）」およびその上位機「motorola razr 70 ultra（型番：XT2655-1）」の認証を公開しています。
これにより、Motorolaが縦開き型フォルダブルスマホ「motorola razr」の次期モデルとしてmotorola razr 70およびmotorola razr 70 ultraを発売するために開発を進めていることが明らかになり、例えば、既存機種「motorola razr 60」および「motorola razr 60 ultra」はTDRAの認証をそれぞれ2025年5月29日（木）付および2025年2月16日（木）付で通過しているため、motorola razr 60シリーズが海外で発表された2025年4月よりも前倒しとなる2〜3月となる可能性も高いのではないかと予想されます。
motorola razr 70およびmotorola razr 70 ultraはともにMotorolaが展開するフォルダブルスマホのmotorola razrの次機種と見られており、日本でも昨年に発売された「motorola razr 60」および「motorola razr 60 ultra」の後継機種となると思われ、フォルダブルスマホには主に閉じた状態では普通のスマホサイズで開くとタブレットサイズになるような“横開き型”と開くと普通のスマホサイズで閉じるとコンパクトで持ちやすくなるという“縦開き型”がありますが、両機種ともにそれぞれ縦開き型となっています。
現時点では未発表なので詳細は不明ですが、チップセット（SoC）は既存のmotorola razr 60はMediaTek製「Dimensity 7400X」、motorola razr 60 ultraはQualcomm製「Snapragon 8 Elite Mobile Platform」となっているため、motorola razr 70およびmotorola razr 70 ultraもそれに近い性能のSoCを採用すると考えらえ、motorola razr 70がDimensity 7000シリーズまたはSnapdragon 7シリーズなど、motorola razr 70 ultraがSnapdragon 8シリーズまたはDimensity 9000シリーズなどとなると予想されます。
なお、今回、UAE向けとしてmotorola razr 70がXT2657-8、motorola razr 70 ultraがXT2655-1、EEU向けmotorola razr 70がXT2657-9となることが明らかとなりましたが、販売される国・地域によって末尾は異なり、motorola razr 70は他に「XT2657-1」や「XT2657-2」、「XT2657-3」、「XT2657-4」、「XT2657-V」など、motorola razr 70 ultraは他に「XT2655-2」や「XT2655-3」、「XT2655-4」があるとされ、開発コード名はmotorola razr 70が「Merlin26」、motorola razr 70 ultraが「Starship26」となるということです。
