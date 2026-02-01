バディの裏切り疑惑から一触即発の幕引き…藤井流星×七五三掛龍也がゼロ距離にらみ合い＜ぜんぶ、あなたのためだから＞

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに毒を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

1月31日（土）に放送された第4話では、協力関係だったはずの和臣と桜庭の間に亀裂が走る事態に…!?

（※以下、第4話のネタバレがあります）

【映像】藤井流星＆七五三掛龍也、迫力満点のにらみ合いシーン

◆「俺の職場で何してた？」

妻の沙也香が結婚式で何者かに毒を盛られた事件の真相を探るべく、カメラマンの桜庭と協力している和臣。そんななか周囲に隠していたはずのこの結婚式での出来事が、なぜか和臣の職場の面々に知れ渡っていた。

すると和臣は式に参列していた同僚で幼なじみの木村直人（古屋呂敏）を呼び出し、「一応聞くけど噂の犯人はお前じゃないよな？」と質問。これに対し直人は「冗談でも言っていいことと悪いことがあるぞ」と否定し、さらに「お前なんか探られてるぞ」と桜庭が和臣の職場を訪れている写真を見せた。

これを知った和臣は桜庭が裏切って噂を広めたのだと思い、彼のもとへ向かうと「俺の職場で何してた？」「結婚式のことお前がばらしたのか？」と問い詰めた。桜庭は「は？」と困惑するが、和臣の怒りは止まらない。するとこれまで和臣のことも犯人候補として疑っていた桜庭は、“禁断の言葉”を口にしてしまう…。

そこからどんどんヒートアップしていく2人は至近距離でにらみ合い、視聴者をハラハラさせる幕引きとなっていた。