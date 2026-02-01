最高月収90万円の美容師と「人の卵を育てる」胚培養士、専門職カップルが明かしたリアルな金銭事情と仕事への誇り
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「婚約中の2人にインタビュー」と題した動画を公開。30歳の美容師の男性と25歳の胚培養士の女性が登場し、相席居酒屋での出会いから婚約に至るまでの馴れ初め、それぞれのリアルな収入、そして将来の夢について赤裸々に語った。
動画に登場したのは、7月に入籍を予定しているという婚約中のカップル。二人の出会いのきっかけは「オリエンタルラウンジ」という相席居酒屋だったという。男性は「社会科見学で」と軽い気持ちで訪れたことを明かしたが、そこで出会った女性と意気投合。「普通は回転が早いと思うんですけど、3時間ぐらい喋ってた」と振り返り、「最後にLINE聞かないと後悔するなと思って」と、運命的な出会いであったことを語った。
女性もまた、男性との会話が弾んだ理由を「趣味の話があって、珍しくちゃんと話せる人が」と説明。その共通の趣味は「車」で、ドライブ好きの女性に対し、男性の愛車がベンツのCLAであることが明かされる場面もあった。
インタビューの核心である収入について、個人事業主として働く美容師の男性は、最高月収が「80～90万円」に達したことがあると告白。一方、胚培養士として働く女性の月収は「40万円前後」だという。胚培養士は「不妊治療で、人の卵を培養して育てる仕事」と説明し、その仕事を選んだ理由を「人の生まれるのに携われるのがかっこいいなと思って」と誇らしげに語った。
将来を見据えた貯金額については、女性が「70～80万円」、男性が「300万円」と回答。男性は貯金の目的を「お店を出したくて」と語り、自身の独立という夢に向かって着実に準備を進めていることを明かした。偶然の出会いから将来の夢を共有するまでに至った二人の、飾らない関係性が垣間見えるインタビューとなっている。
