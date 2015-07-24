『相席居酒屋』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
livedoor ECHOES
「美人」がわざわざ選ぶ環境ではない、タダ飲みやタダ食いが目的など
日刊SPA!
男性たちは「みんなで仲良く話せました」とかなり満足した様子
ABEMA TIMES
出張組や既婚者など、キャバクラ代わりに立ち寄る男性も多かったという
女子SPA！
ファンであるおぎやはぎの矢作兼にそっくりな紳士と出会ったと告白
雑誌の企画で独身の担当記者に彼女を見つけるために「相席屋」に入店
トピックニュース
恋人と一緒に参加し、応募者の魅力を恋人がプレゼンする説明会を用意
キャリコネニュース
相席した23歳の男性2人組は、30分ほどでやんわり逃げようとしたそう
「夕飯代を浮かすため、最近は毎日、相席居酒屋に行ってる」と語る女性
歌舞伎町のキャッチによると、「二軒目枠」を持って行かれるそう
料金は男性が平日で最初の30分1500円で、女性は無料となっている
マイナビ学生の窓口
追加料金が発生する食事は男性に奢ってもらい、結果的にタダだったと筆者
女性自身
いったん受け入れた客を、無条件で退店させることはできないという
弁護士ドットコム
新潟では21時すぎに解散するケースが多く、21時半頃が魔の時間帯だという
男性のみが飲食代を支払うが、女性に無視される男性もいるという
全国で出店が相次いでおり、8月中にも50店に到達する見込み
週プレNEWS