『DIGIMON BEATBREAK』第16話「僕の居場所」あらすじ＆先行カット公開！
10月5日（日）より放送中のTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」。放送に先駆け、第16話のあらすじと先行場面カットが公開。また、【レーナ対グラニット】のVSビジュアルも公開された。
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
第16話のあらすじはこちら。
＜第16話「僕の居場所」あらすじ＞
グラニットの横やりでターゲットを逃がしてしまったレーナ。2人はムースモンの能力で、極寒の雪山へ転送されてしまう。反目しながらも脱出の手がかりを探す中で、グラニットはルドモンの誕生を思い出していた。
＞＞＞第16話の先行場面カットをすべてチェック！（写真8点）
▲【レーナ対グラニット】のVSビジュアル。
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
第16話のあらすじはこちら。
＜第16話「僕の居場所」あらすじ＞
グラニットの横やりでターゲットを逃がしてしまったレーナ。2人はムースモンの能力で、極寒の雪山へ転送されてしまう。反目しながらも脱出の手がかりを探す中で、グラニットはルドモンの誕生を思い出していた。
＞＞＞第16話の先行場面カットをすべてチェック！（写真8点）
▲【レーナ対グラニット】のVSビジュアル。
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション