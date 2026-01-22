Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新し、目黒蓮、阿部亮平との肩組み3ショットを公開。佐久間と目黒のストーリーズでの愛あるやりとりも話題になっている。

【写真＆動画】佐久間大介が阿部亮平とともに目黒蓮を見送る肩組み3ショットなど

■佐久間大介が目黒蓮＆阿部亮平との肩組み3ショットを公開

佐久間は投稿に「行ってらっしゃい(^^)」とメッセージを添え、空港と思われる場所で撮影された3人の姿を披露。

3人ともマスク姿で、中央の目黒はデニムオンデニムに黒のアウター、ネイビーのニット帽を合わせたコーディネートでニッコリ。

隣では、コートからキャップまでオールブラックでまとめた阿部がガッツポーズを決め、チェックのコートにグレーのニット帽を合わせた佐久間がサムズアップをしている。

■「行ってこい！！！！！」佐久間大介のエールも話題に

佐久間はストーリーズでも同じ3ショットを公開。「見送れてよかったぜ！行ってこい！！！！！！！！！」とエールを送っており、あらためて今回の投稿でも「行ってらっしゃい」と言葉を添えた形となった。

■目黒蓮「佐久間くん 阿部ちゃんそれぞれで来てバッティングしてた びっくりしたよ 笑」

目黒は、ディズニープラスで配信されるドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』シーズン2に新キャストとして参加することが発表されており、今回の渡航は撮影のためのもの。

目黒も自身のInstagramのストーリーズで「佐久間くん 阿部ちゃんそれぞれで来てバッティングしてた びっくりしたよ 笑」「ありがとう 愛おしい人達」と綴り、3ショットを公開している。

■佐久間大介が目黒蓮にブルガリの腕時計をプレゼント「いっぱい傷つけてこいよ！これからも一緒に時を刻もうぜ！」

また、3ショットでは佐久間が、目黒がアンバサダーを務めるBVLGARI（ブルガリ）のショッパーを手にしている点にも注目が集まった。

目黒は自身のストーリーズで、佐久間からブルガリの腕時計をプレゼントしてもらったことを明かし、腕時計の写真とともに「佐久間くんジュエリーとか時計を本当に長く大切に丁寧に扱ってるから。そんな人が選んだ最高の一品。佐久間くん自身もブルガリのリングつけてた」と綴り、「佐久間ありがとう」と感謝を伝えた。

一方、佐久間も自身のストーリーズで、ゴールドのブルガリのリングを着けた手元ショットをポスト。「俺の新しいお守り」と紹介したほか、目黒の投稿に対して「初めてのブルガリでの買い物が蓮へのプレゼントでよかったぜ！いっぱい傷つけてこいよ！これからも一緒に時を刻もうぜ！」と、佐久間らしい愛のこもったメッセージを送った。

さらに、“佐久間”と呼び捨てにされたことへのツッコミとして「蓮！！！俺先輩だよ！！！」と添え、微笑ましいやりとりを見せている。

ファンからは「めめの笑顔がすべてを物語ってるね」「めめ嬉しそう」「最高にグッとくる3ショット」「風呂友フォーエバー」「ひとりじゃないって最強だ」といった声が相次いで寄せられている。

