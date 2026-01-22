天海祐希「スゴく愛着がある」“第二のふるさと”明かす

女優の天海祐希（58歳）が、1月21日に放送されたバラエティ番組「日本くらべてみたら」（TBS系）に出演。「スゴく愛着がある」という“第二の故郷”について語った。



番組は今回、「アンタッチャブル・山崎弘也を地方局に1日貸し出したらどうなるのか」をテーマに、山崎を山口県のテレビ山口に派遣。東京との違いを次々と発見していくVTRを見て行く中で、MCの上白石萌音から「もしみなさん、地方でレギュラー番組持てるってなって。行きたいところ行けますよってなったら、どこの地方局の番組を持ちたい？」と質問する。



これに天海は「私、富山行きたいです」と回答。それは「富山、第二のふるさとみたいになっていて。うちの父方の祖父母が富山出身で。毎年夏休みには1か月そこにずっと、田舎の家に送り込まれていたので、富山にはスゴく愛着がありますね」と語る。



上白石は「夕方の番組の1コーナーで天海さん出てきたらびっくりしますよね（笑）」と笑った。