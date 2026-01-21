¡Ö¥ß¥¹¥É¡×¡ß¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×¥³¥é¥Ü¤Ë¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡3¼ï¤Î¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¥í¤ò¤Î¤»¤¿ìÔÂô¤Ê°ìÉÊ
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖMister Donut¡ßGODIVA¡×¤è¤ê¡¢2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä55¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡×¤¬¡¢¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼Í½ÌóÃíÊ¸¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿©¤ÙÈæ¤Ù¤â³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡¡¡ÖMister Donut¡ßGODIVA¡×Á´5¼ïÎà°ìÍ÷
¢£¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¿©¤ÙÊý¤Ç³Ú¤·¤á¤ë
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò1¸Ä¤«¤éÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¡Ö¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê´õË¾Å¹ÊÞ¤ÈÆü»þ¤òÁªÂò¤·¡¢¾¦ÉÊ¤È¸Ä¿ô¤òÁª¤ó¤Ç»öÁ°¤Ë»ÙÊ§¤¤¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï¥ì¥¸¤ËÊÂ¤Ð¤º¾¦ÉÊ¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡×¤Ï¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢3¼ï¤Î¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¥í¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤È¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿¡¢º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¡£
¡¡¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥å¥¬¡¼¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç»Å¾å¤²¤¿3¼ï¤Î¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¥í¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥é¥ê¥Í¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÍ½Ìó´ü´Ö¤Ï1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î²¼½ÜÍ½Äê¡£Í½Ìó¤Ï¼õ¼èÆüÁ°Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÆü¤Î¼õÉÕ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸½ºß¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Á´5¼ï¤Î¡ÖMister Donut¡ßGODIVA¡×¤òÈÎÇäÃæ¡£¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¤ä¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥×¥é¥ê¥Í¡×¤Ê¤É¡¢¥·¥ç¥³¥é¤Å¤¯¤·¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
