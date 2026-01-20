【デスクトップフェアリー 初音ミク 不思議の国ver.】 予約受付期間：1月20日10時～2月24日23時59分 6月 発売予定 価格：2,970円

フリューは、フィギュア「デスクトップフェアリー 初音ミク 不思議の国ver.」をFURYU HOBBY MALLほかにて1月20日より予約受付を開始した。発売は6月を予定し、価格は2,970円。

本商品はお求めやすい価格帯のデスクを可愛く彩る新シリーズ「デスクトップフェアリー」で、第1弾としてイラストレーター・上倉エク氏描き下ろしのおとぎ話をテーマにした初音ミクが登場。全高約15cmの4.5等身サイズで、デスクや棚など身近な空間にぴったりなサイズ感となっている。

3体目となる本商品は「初音ミク 不思議の国ver.」となっており、小さなサイズながら、細部までこだわった造形と今にも動き出しそうな躍動感あるポージングとなっている。

Art by 上倉エク (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※台座は仮のものとなります。