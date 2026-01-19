STI製ルーフスポイラーやセンター出しマフラーを標準装備

スバル・インプレッサSTIパフォーマンスエディション｜Subaru Impreza STI Performance Edition

インプレッサはスポーティかつカジュアルなデザイン、優れた運動性能、安心感をもたらす先進安全装備、そしてとことん使えるユーティリティを兼ね備えたスバル・ラインナップのスタンダードモデル。

「STIパフォーマンスエディション」は、2.0リッターガソリン車の「ST」と、2.0リッターマイルドハイブリッド車の「ST-H」に設定。モータースポーツで培った技術を取り入れたSTIパフォーマンスパーツを装備し、クルマとの一体感、しなやかな乗り心地、優れた操縦安定性など、インプレッサの持つ運動性能をさらに高めているのが特徴だ。

エクステリアでは、ドアミラーカバーや17インチアルミホイールをブラックやダークグレーのダークトーンでコーディネートし、スポーティさを感じさせるスタイルを実現した。

さらに、エンジンレスポンスの向上とともに、スポーティで心地よいサウンドを実現するSTIパフォーマンスマフラーを装着した「PLUSパッケージ」も設定された。

スバル「インプレッサSTIパフォーマンスエディション」主な装備

・STI Performance エンブレム

・STIフロントアンダースポイラー ブラック

・STIサイドアンダースポイラー ブラック

・STIリヤサイドアンダースポイラー ブラック

・STIルーフスポイラー（STIロゴ入り）

・STIフレキシブルタワーバー

・STIフレキシブルドロースティフナー リヤ

・STI CVTシフトノブ

・STIプッシュエンジンスイッチ

【PLUSパッケージ装着車】

・STIパフォーマンスマフラー&ガーニッシュキット

スバル「インプレッサSTIパフォーマンスエディション」ラインナップ

【2.0Lガソリン車】

・ST STIパフォーマンスエディション：356万8070円

・ST STIパフォーマンスエディションPLUSパッケージ：371万300円

【2.0Lマイルドハイブリッド車】

・ST-H STIパフォーマンスエディション：377万1570円

・ST-H STIパフォーマンスエディションPLUSパッケージ：391万3800円

※価格は消費税込み