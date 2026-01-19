スバルが「インプレッサ STIパフォーマンスエディション」を発表！ STI製エアロパーツ装備の特別仕様でスポーティな外観＆走行性能アップ【新車ニュース】
STI製ルーフスポイラーやセンター出しマフラーを標準装備
スバル・インプレッサSTIパフォーマンスエディション｜Subaru Impreza STI Performance Edition
インプレッサはスポーティかつカジュアルなデザイン、優れた運動性能、安心感をもたらす先進安全装備、そしてとことん使えるユーティリティを兼ね備えたスバル・ラインナップのスタンダードモデル。
「STIパフォーマンスエディション」は、2.0リッターガソリン車の「ST」と、2.0リッターマイルドハイブリッド車の「ST-H」に設定。モータースポーツで培った技術を取り入れたSTIパフォーマンスパーツを装備し、クルマとの一体感、しなやかな乗り心地、優れた操縦安定性など、インプレッサの持つ運動性能をさらに高めているのが特徴だ。
エクステリアでは、ドアミラーカバーや17インチアルミホイールをブラックやダークグレーのダークトーンでコーディネートし、スポーティさを感じさせるスタイルを実現した。
スバル・インプレッサSTIパフォーマンスエディション｜Subaru Impreza STI Performance Edition
さらに、エンジンレスポンスの向上とともに、スポーティで心地よいサウンドを実現するSTIパフォーマンスマフラーを装着した「PLUSパッケージ」も設定された。
スバル「インプレッサSTIパフォーマンスエディション」主な装備
・STI Performance エンブレム
・STIフロントアンダースポイラー ブラック
・STIサイドアンダースポイラー ブラック
・STIリヤサイドアンダースポイラー ブラック
・STIルーフスポイラー（STIロゴ入り）
・STIフレキシブルタワーバー
・STIフレキシブルドロースティフナー リヤ
・STI CVTシフトノブ
・STIプッシュエンジンスイッチ
【PLUSパッケージ装着車】
・STIパフォーマンスマフラー&ガーニッシュキット
スバル「インプレッサSTIパフォーマンスエディション」ラインナップ
【2.0Lガソリン車】
・ST STIパフォーマンスエディション：356万8070円
・ST STIパフォーマンスエディションPLUSパッケージ：371万300円
【2.0Lマイルドハイブリッド車】
・ST-H STIパフォーマンスエディション：377万1570円
・ST-H STIパフォーマンスエディションPLUSパッケージ：391万3800円
※価格は消費税込み