ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎÂÐÀï¤¬£×£Â£Ã¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤é¡©¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡ÖÁêÅö¤Þ¤º¤¤»öÂÖ¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤Ç£±£¸Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÄÌ»»£²£²£³¾¡¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ£³·î³«ºÅ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂç¹õÃì¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤À¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ£×£Â£Ã½Ð¾ì¤ÏÈá´ê¤À¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Ï½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤òÍýÍ³¤ËÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¾µÇ§¤¬²¼¤ê¤º¡¢ÌµÇ°¤Î¼Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²ÖÆ»¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÆ¤Ó¿¿·õ¾¡Éé¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤ÏÁ´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢£Í£Ì£Â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥Û¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥í¡¼¥µ´ÆÆÄ¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢Â¨Åú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁ°¤Ë³Ø¤ó¤À¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤Ï²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤µ¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ÊºÇ¹â¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡×
¡¡°úÂà¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Ìîµå¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°¡Á£±£²ÆüÁ°¤ËºÆ¤ÓÅêµå¤òºÆ³«¡£¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È°ã¤¤¡¢Ã»´ü·èÀï¤ÇÀè¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹Í¤¨¤ºÁ´ÎÏ¤òÃí¤²¤ëÅÀ¤â¡¢¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦ÊÝ¸±¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¤¡£Ã¯¤«¤¬°ìÂ©¤Ä¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë»þ¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤é£³Ï¢Åê¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Åê¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤À¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤··è¾¡Àï¤«²¿¤«¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÁêÅö¤Þ¤º¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¥Á¡¼¥à¤ËÈà¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¶ÛÄ¥¤Ï¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ïºòµ¨¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢£µÇ¯Ï¢Â³£²·å¾¡Íø¤Î¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥§¥Ö¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¡¢£´Ç¯¤Ç£²·å¾¡Íø£³²ó¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ë¤éÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ï½¼¼Â¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÀèÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãæ·Ñ¤®µ¯ÍÑ¤¬ÍÎÏ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÂçÃ«¤È¤Ï£±£±ÂÇÀÊ¤ÇÈï°ÂÂÇ¥¼¥í¡¢£´Ã¥»°¿¶¡££²£²Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç¤Ï½é²ó¤Ë½éµå¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÃæÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢à½é°ÂÂÇá¤òµö¤¹¤â¥±¥óÀ©¤Ç»É¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥À¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ï°ìÅÙ¤â¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÀ¸¤½¤¦¸À¤¨¤ë¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤µ¤Ê¬¤À¤è¡×¤È¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«ÂÐºö¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÈà¤Ë¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Îµå¤òÅê¤²¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤½¤Îà¥ß¥É¥ë¥¹¥Ô¡¼¥Éá¤À¤±¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â®¤¤µå¤«¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÃÙ¤¤¥«¡¼¥Ö¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤«¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÂçÉñÂæ¤Ç£±£³ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£