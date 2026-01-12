¥¿¥¤¥È¡¼¡¢¸¸¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤òÁ´¹ñ»ØÌ¾¼êÇÛ¡¡ÍÎÏ¾ðÊó¤Ë¾Þ¶â10Ëü±ß
¡¡¡Ö¸¸¤Î½é¹æµ¡¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡¡¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÄÅ¹¤·¤¿¾¦Å¹¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£¥¿¥¤¥È¡¼¤¬º£¡¢Á´¹ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È»ØÌ¾¼êÇÛ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢1965Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¹ñ»º½é¢¨¤È¤µ¤ì¤ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤ÎÌó9³ä¤¬Â¾¼ÒÀ½¤Î·ã»÷µ¡
¡¡¥¿¥¤¥È¡¼¤Ï2025Ç¯10·î¤«¤é¡¢Æ±µ¡¤Î¼Âµ¡¤ä´ØÏ¢¾ðÊó¤òÊç¤ë¡Ö#¥¯¥é¥¦¥ó602¤òÃµ¤»¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤ÇÁ´¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÌÜ·â¾ðÊó¤Ï1200·ïÄ¶¡£
¡¡ÁÛÄê¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÈ¿¶Á¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤â¡Ö¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤ÎÇ®°Õ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»öÂÖ¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ö¶Ë¤á¤ÆÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¡ØÍÎÏ¾ðÊó¡Ù¤â¿ô·ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¾ðÊó¤ÎÌó9³ä¤¬¡¢Â¾¼ÒÀ½¤Î¡È·ã»÷¡É¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥àµ¡¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤Ë¹¤¯Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿»÷ÄÌ¤Ã¤¿ãþÂÎ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸¸¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡£¤À¤¬¡¢ÁÜº÷¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡¡¸«Ê¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä
¡¡¥¿¥¤¥È¡¼¤Ïº£²ó¡¢1200·ïÄ¶¤Î¾ðÊó¤òÀººº¤·¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÊª¡×¤ò¸«È´¤¯¤¿¤á¤Î·èÄêÅª¤ÊÆÃÄ§¤ò²þ¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢Â¦ÌÌ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¡ÈµÕÂæ·Á¤ÎÁë¡É¡£Ä¾³Ñ¤Î»Í³Ñ·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ï¤º¤«¤Ë·¹¼Ð¤·¤¿Âæ·Á¾õ¤Î¥¬¥é¥¹Áë¤Ï¡¢Â¾¼ÒÀ½Îà»÷µ¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Áõ¾þ¤Î¤Ê¤¤¡ÖÇò¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å¡×·Ï¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡£¤½¤·¤ÆÅ·ÈÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂ¦ÌÌ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥³¥¤¥óÅêÆþ¸ý¡×¡£¤³¤Î3¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤³¤½¡¢¥¿¥¤¥È¡¼¤¬Ãµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Áë¤¬Âæ·Á¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÇò¤¤ãþÂÎ¤À¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡×¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÛ£Ëæ¤Êµ²±¤¬¡¢¸¸¤Î½é¹æµ¡¤ò¸½Âå¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤¹¡ÈºÇ¸å¤Î°ìÊÒ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¡¼¤Ï¸½ºß¡¢¾ðÊó¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜº÷¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡ÄùÀÚ¤Ï1·î16Æü¡¢ºÇÍÎÏ¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Ë¤Ï¾Þ¶â10Ëü±ß
¡¡¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡¢ÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¥¤¥È¡¼¤Î¸ø¼°SNS¡ÖX¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖFacebook¡×¤Ç¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎºÝ¤Ï¡Ö#¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö#¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à60¼þÇ¯¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤Î¾ðÊó¤ä¼Ì¿¿¡¢²áµî¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Îµ²±¤Ê¤É¤ò´ó¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Âµ¡¤Î¾ðÊó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤ä¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤ä¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÅê¹Æ¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ±°ì¿ÍÊª¤Ë¤è¤ëÆ±°ìÆâÍÆ¤ÎÊ£¿ô²óÅê¹Æ¤Ï¡¢¾ðÊóÀººº¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êç½¸ÄùÀÚ¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¡£¸½ÊªÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÇ¤âÍÎÏ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¾Þ¶â10Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢»×¤¤½Ð¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ë¤âÃêÁª¤Ç3Ì¾¤Ë¥¿¥¤¥È¡¼¤ÎºÇ¿·¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¡¢ÆüËÜ¤Ë¡È¼è¤ë³Ú¤·¤µ¡É¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¥²¡¼¥à¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó602¡×¤Ï¡¢º£¤â¤É¤³¤«¤ÇÀÅ¤«¤Ë»þ¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ë¤½¤Î°ìÂæ¤¬¡¢¼Â¤Ï¡È»ØÌ¾¼êÇÛÃæ¡É¤Î¼çÌò¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
※1965年には国産クレーンゲーム機が複数種発売されており、本稿の「国産初」という表現はタイトーの発表内容に基づくものです。